被害人告到底 豆導恐難脫身

2018年12月09日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

導演紐承澤被女性助理工作人員報案指控性侵，如同台灣版的「Me Too」，曾擔任檢察官的律師翁偉倫欽佩被害人的勇氣，表示這名女性是「吃了秤鉈鐵了心」告到底，鈕承澤恐難逃法網。

翁偉倫指出，影劇娛樂圈盛傳相當多的「潛規則」，通常被害人受到侵害後，為成名或保飯碗都選擇默默吃虧，即使有所反應，受到的壓力也難以形容，一旦勇敢出面舉發，就是下定決心「不在這個圈子混了」要告到底。

翁偉倫說，偵查會隨著事證陸續出現而浮動，但是「案重初供」是很重要的原則，也就是離犯罪事件發生時間越近、當事人受到干擾越少，陳述的可信度越高，尤其是當事人警訊與檢察官偵訊時的陳述出入不大，犯罪模型越接近真實。

所以犯罪案件的被害人在陳述犯罪經過的內容，對檢方偵辦會形成一定的脈絡，往後若陳述生變，可能是當事人受干擾後的改變。翁偉倫說，鈕案的被害人在承受巨大壓力的情況下，陳述依舊不變，除顯示被害人的決心，陳述內容也極為可信。

在性侵事證方面，翁偉倫說，除被害人的指述，驗傷顯示下體會產生撕裂傷，也會有DNA比對，如加害者企圖插入，就可能在被害人下體採集到男性分泌物，即使用手指，也可能留有指甲、皮膜、皮屑的生物事證，只要違反被害人的意願，就構成刑法強制性交罪。

(中國時報)