管教學生挨告 星籍老師跳樓亡

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中國時報
／高雄報導

高雄鼓山區文信路8日凌晨發生新加坡籍郭姓國小英文老師墜樓身亡，警方到場時，郭卡在自小客車車頂與駕駛座間，送醫急救不治。生前曾留訊息「愛你一生一世」給妻子，疑因在校發生管教問題才輕生。校方表示，確有家長反映郭師管教上的問題，但無停聘或解聘，對事件深感遺憾。

鼓山分局龍華所8日凌晨獲報有人跳樓，抵達現場時，自小客車車主表示車子臨停大樓門前路邊，聽見一聲撞擊巨響，出來一看竟有人掉在他車頂及駕駛座中間，嚇得他不知如何是好，趕快向119報案。

救護車抵達時，發現男子全身是血、身體多處骨折，已無呼吸心跳，雖緊急送往醫院急救，但仍傷重不治。警方逐層訪查，最後查出死者為住在大樓的郭男。

據了解，郭男與台灣籍妻子結婚多年，幾個月前才從新加坡搬來高雄，獲聘為國小英文老師，郭男凌晨3時宣告不治後，員警才找到郭妻，以照片讓她指認身分時，郭妻直問發生什麼事，得知丈夫墜樓，當場淚崩痛哭。

令郭妻沒法接受的是，丈夫尋短前曾Line訊息「愛你一生一世」，她也透露當晚先生曾跟她說因在校管教問題被告，學校要解聘他，她當時還不斷安慰丈夫，以為丈夫心情已經回穩，想不到卻趁她睡覺時從頂樓跳下。

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(中國時報)

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