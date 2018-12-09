趙薇媽媽經：寵溺讓小孩目中無人

趙薇（右）與周冬雨在節目中下廚做菜。

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中國時報
報導
趙薇女兒「小四月」今年8歲，身為母親的她非常保護女兒隱私。（取材自微博）

趙薇掌廚的美食實境節目《中餐廳》，今（9日）晚10點在中視播出。已為人母的她，與黃有龍結婚10年，婚後育有一女「小四月」，今年已8歲。她對於女兒很保護，很少公開女兒正面照，但卻可在節目中看到她展現母愛的一面。

這回為了節目，趙薇與好友黃曉明、金馬影后周冬雨、大陸首席男模張亮及內地知名主持人靳夢佳，利用20天的時間在泰國象島經營中餐廳。過程中，經常可看到趙薇卸下明星光環，在餐廳內與客人大方分享教養孩子的「媽媽經」。

趙薇在節目中說，現代人生得少，都將孩子當成掌中寶一樣寵，但她認為太過寵愛小孩的教養方式，反而會養出目中無人的孩子。她還評論，自己常看新聞，有些小孩因媽媽不給零用錢，就對著媽媽打耳光，這樣的舉動，看在她眼裡，都認為是從小父母就過於順從孩子導致而成。

趙薇鬥嘴黃曉明

趙薇與黃曉明同為北京電影學院表演系的同學，這回隨著《中餐廳》前進泰國象島經營餐廳，藉此弘揚中華美食文化，2人多年的深厚感情，即使到了泰國也會經常互懟，從採買食材及廚房用具到決定菜單價錢，樣樣都可以鬥嘴，製作單位更安排他們大學時期班主任崔老師擔任特別嘉賓，一看到老師現身餐廳，2人彷彿回到大學時期模樣，各種幼稚的鬥嘴，讓所有人看得大笑。

而擁有好廚藝的主廚張亮，為滿足當地遊客的胃口，節目中也展現廚藝，做了紅燒魚、宮保雞丁等中式料理，在節目播出後被網友做成菜譜，在網路上廣為流傳，展現張亮主廚的好手藝。

(中國時報)

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