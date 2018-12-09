玖壹壹踩蛋小豬搞笑篡位

2018年12月09日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

春風（中）昨開唱到一半，直接坐到藝人席裡，大展彼此的好感情。

由春風、健志、洋蔥組成的玖壹壹，8日在台北小巨蛋舉辦「臺玖線一票玩到底」演唱會，邀來羅志祥（小豬）合唱〈我跟你卡好〉，逾萬名觀眾一起跟著節奏揮手，嗨翻全場，而他們在台上重現MV場景，在小桌子上大啖飯糰，展兄弟情誼，他們在現場丟飯糰給歌迷，小豬笑說：「我第1次在小巨蛋丟飯糰。」而小豬也關心洋蔥問：「你有減肥、健身？我看一下你的腹肌。」洋蔥表示成功瘦身15公斤，更掀起上衣但裡面卻穿著肌肉裝，笑翻全場。

不過洋蔥承諾明年再來台北小巨蛋開唱會更瘦，直呼：「我就可以脫衣服。」小豬昨也熱唱〈鬧翻天〉，打趣說：「感謝玖壹壹當演唱會的暖場嘉賓，現在就是羅志祥的演唱會，四面台的舞台真好，其實我當嘉賓特別緊張、會害羞。」並宣布他將在12月中推出新專輯。

師弟們登台助陣

洋蔥昨在台上逗趣模仿麥可傑克森（Michael Jackson）招牌動作傾斜地面45度，還在現場直接吃起整條香蕉補充熱量，一旁小豬笑說：「我第1次在小巨蛋看到有人吃香蕉，還引起掌聲。」

此外，玖壹壹在演唱會上帶著混血兒娛樂的師弟BCW、臭屁嬰仔、草屯囝仔登台獻聲助陣，洋蔥先率草屯兄弟演唱〈愛我你會死2018〉，再由健志與BCW飆唱〈Trap Bag〉、〈嗆到抓不住〉，不過健志唱〈嗆到抓不住〉時，希望粉絲更熱情，一度中斷歌曲，邀請臭屁嬰仔、春風一起重新嗨唱〈嗆到抓不住〉，引起全場尖叫聲，他們在台上大合唱〈放蕩不羈〉展現整個全公司團結力。

玖壹壹昨用最真實的開場方式，他們搭乘專屬「臺玖線」巴士直抵會場，下車帶領舞者後一路衝向小巨蛋場內，健志大喊：「小巨蛋，我們回來了！」

小巨蛋變萬人KTV

他們穿上特製LED科幻造型服，一開場熱唱新歌〈鄉下來的〉，再以夯歌〈9453〉炒嗨現場，讓小巨蛋變成萬人KTV。而昨有許多演藝圈好友到場欣賞，包括蔡詩芸、王陽明、小甜甜、許維恩、林柏昇（KID）、阿達、 黃路梓茵（Lulu）、 大根、庹宗康等。

(中國時報)