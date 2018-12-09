玖壹壹後台直播全都露

玖壹壹昨在台北小巨蛋開唱，與混血兒娛樂師弟一連嗨唱許多熱門歌曲。

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中國時報
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玖壹壹昨2度攻上台北小巨蛋，製作成本共3100萬，首度打造四面台，加上專屬「911」數字延伸舞台，搭配各式機關，3人更驚喜從舞台中央熱唱跑到3樓蛋頂，與歌迷近距離接觸，十分疼愛歌迷的他們，花費130萬元製作1.3萬份的寶貝袋錦囊，免費發送給所有進場的粉絲。

他們這次創意發想贈送寶貝袋錦囊，包括哨子、氣球、白手套、手絹等，在台上演唱〈凍未條〉呼喊歌迷一起拿出哨子，螢幕出現遊戲《太鼓達人》，跟著節奏帶領萬名粉絲「吹起來」。健志表示，四面台能更接近歌迷，除邀全場逾萬人一起吹哨子，他們也帶大家玩波浪舞，還呼籲跳時腳不離地。

轉場時，他們在後台直播換裝實況，洋蔥邊吃香蕉邊講笑話，實境方式讓粉絲一窺後台真實狀況，他們在後台直播脫衣，3人大秀出裸背，台前粉絲熱情尖叫。

玖壹壹昨唱到熱門歌曲〈嘻哈庄腳情〉邀歌迷拿出粉紅色手絹，台上也出現12位扮成古裝的女舞者，全場呈現另類嘻哈宮廷風，創意十足。他們還在現場隨機抽選3位幸運粉絲一起同台演唱〈癡情男子漢〉，更邀請全場歌迷用手機直播演唱會，啟動安可電音趴，全場也戴起白手套，大跳台客舞，嗨翻全場。他們共換5套服裝，一連演唱30首歌曲，全程近3小時，吸引1.3萬歌迷到場支持，票房收入粗估3200萬元。

(中國時報)

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