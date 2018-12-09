BTS撩粉「妳是我的后」

2018年12月09日 04:10 中國時報 李承陽 報導

防彈少年團（BTS）8日晚在桃園國際棒球場，開啟亞洲巡演「BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ Taoyuan Concert」第一站演出，加上今日共2場演出，總計5萬粉絲前來朝聖，吸2.2億票房，創下韓團在台開個唱的票房新紀錄。

BTS共7人穿閃亮黑西裝登場，唱跳〈IDOL〉、〈Save ME〉、〈I'm Fin〉，瞬間就把現場2萬5000位粉絲的熱情點燃，唱完隊長RM先打招呼，V送招牌中文問候句：「大家好，我是金泰亨V，我20歲，一起唱歌，請多多指教。」Jin、SUGA、j-hope、Jimin、Jung Kook也接連甜言蜜語大爆發，用中文說「我是妳的火，妳是我的后」、「台灣的ARMY（粉絲暱稱），我想你們了」、「永遠跟我們BTS在一起嗎？」

第二段由j-hope開場，飆舞演出〈Trivia 起：Just Dance〉，接著是一連串成員的單人演出，在演唱夯曲〈DNA〉時，7人又換上衣服再度合體，從舞台中央升起，中場帶來招牌快歌〈FIRE〉更是把氣氛帶到最高點，整場演出豐富度十足，「國際彈」火力全開。

BTS前天搭專機抵台後，就直奔場館彩排，首場演出日也早早就到現場確認走位動線，看出他們對台灣場演出的重視，而這次大家依然不忘點名小籠包等台灣小吃，在後台休息時也可以品嘗。

特效煙火打好打滿

BTS不計成本，幾乎將韓國場舞台原裝運來，除了移動舞台、旋轉LED、巨型升降等機關，還首次將可以中控的手燈裝置也一併帶來，連特效煙火都打好打滿，一秒鐘60發煙火，砸重本不手軟。

(中國時報)