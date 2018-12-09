萬芳拱跳舞 盧廣仲笑到險忘詞

萬芳演唱會昨開場搭配140人樂儀隊，氣勢非凡又熱鬧。

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中國時報
報導（高雄連線）
萬芳（右）昨和盧廣仲唱完後合體比出愛心動作，相當俏皮。
萬芳昨難得小露香肩，突破過去空靈文青形象。

萬芳今年4月首攻台北小巨蛋，8日將「時間仍然繼續在走」演唱會原汁原味移師高雄巨蛋，也是她第一次在高雄開唱。

昨晚盧廣仲到場助陣，他對萬芳說：「上次李英宏當妳嘉賓，很像小阿姨帶姪子，今天像我表姊。」身穿帥氣花西裝的萬芳馬上回：「你很不懂事，我今天是你表哥，你是表妹。」讓盧廣仲聽了連忙道歉。

2人合唱〈愛情限時批〉炒熱現場氣氛，盧廣仲被萬芳拱跳舞，讓他一度笑到差點忘詞，還俏皮比出愛心手勢，相當逗趣。他們過去素未謀面，因這次演唱會才牽起合作，盧廣仲自虧是來幫萬芳爭取換衣服時間。

票房2300萬元

萬芳的港都攻蛋首秀票房近9成，約進帳2300萬元，演唱會時間選在下午5點開演，讓歌迷還能去附近逛夜市，促進觀光。她將開場的樂儀隊陣仗擴充到140人，也接地氣選唱2首台語情歌〈粉紅色的凸床〉、〈聽歌的人〉，原本7套服裝更新3套，其中1套露香肩又小露背，對向來走空靈文青路線的她來說是一大突破。

開放歌迷點歌

萬芳開場穿白色洋裝，赤腳自舞台升起，輕聲吟唱〈時間仍然繼續在走〉掀開序幕。她上回在台北一出場就飆淚，昨晚成功Hold住淚水，笑容滿面現身，開心說：「高雄就是這麼熱情啦。」

她不忘獻唱經典戲劇金曲〈碧海情天〉、〈猜心〉等，配合螢幕回顧戲劇片段，讓粉絲都隨著她的歌聲墜入往日時光；唱到〈原來我們都是愛著的〉時，她想起近年不少好友離世，忍不住哽咽淚崩，盼大家都能及時向周遭的人說出愛。萬芳也特別開放粉絲點歌，滿足歌迷都能聽到的「遺珠」。

(中國時報)

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