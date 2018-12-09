段鈞豪娶妻老婆目標生4個

段鈞豪（右）和太太Gina辦婚禮，小兩口幸福全洋溢在臉上。

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中國時報
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段鈞豪與太太Gina今年5月登記結婚，8日晚在台北舉行婚宴，他的恩師侯孝賢導演雖沒出席，仍獻上祝福，段表示：「侯導見過Gina兩次，看到她都笑得很開心，也對我說：『終於結婚啦！』」他很早以前就寄喜帖邀鈕承澤，兩人14年前合作過戲劇《求婚事務所》，但鈕捲入性侵疑雲，已猜到對方不克前來。

段鈞豪與Gina去年在花蓮相識，當時在心中就有「想娶對方」的想法，今年初Gina去澳洲旅遊1個月，他擔心心上人被追走，心急著每天打電話求婚，連打了7天國際電話才終於求得美人歸，此外小兩口都很愛小孩子，新娘想生4個、新郎則想生2個，增產力十足。

至於蜜月計畫，段鈞豪笑說登記結婚後，就一路拍電影《下半場》及另一部日本電影，接著還要拍新劇，「太太體諒我，希望我以工作為主，可能要等明年先把手邊工作完成後才能規畫。」

謝妻籌備婚禮

婚禮上，段鈞豪深情向Gina告白：「謝謝妳辛苦了，籌備婚禮期間，我都在忙拍片，妳幫助我很多生活上的瑣事，尤其處理許多婚禮的事情，剛好婚禮前一周我又不在台灣，以後我會好好照顧妳。」Gina感動地回應：「希望你可以好好工作，我會把家顧好，你的工作一切都很順利，我在家就會很放心。」

聊到侯孝賢，段鈞豪表示：「侯導帶我入行，也是我的第一位經紀人，很感謝他對我的照顧及包容，他就像父親一樣教導我很多做人處事的道理。」

(中國時報)

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