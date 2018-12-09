登美丘舞蹈部 跳回80年代

「登美丘高校舞蹈部」Akane老師（後排左）率領學生舞出大阪式濃濃復古味。

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中國時報
報導溫博鈞

為推廣日本文化、產品，展現日本時尚魅力的「COOL JAPAN FEST 2018」活動8日在台北圓山飯店舉行，包含女團人氣漸長的「AKB48 Team TP」、網紅舞團「登美丘高校舞蹈部」，以及黃明志等來賓一同呈現日本文化與流行時尚，吸引眾多喜愛日本的參加者，擠爆會場。

大阪「登美丘高校舞蹈部」以重現80年代復古概念呈現熱舞，2017年登上榮耀的《紅白歌合戰》舞台，由指導老師兼編舞Akane率領，站位行動全由Akane指揮，嚴謹如軍隊。社團學生全員以80年代風造型登場表演讓她們暴紅的荻野目洋子名曲〈Dancing Hero〉，獲得全場熱烈掌聲。

學生們穿著從二手店挖出的高墊肩服裝，還有學生是直接拿出媽媽、阿嬤當時曾穿過的時裝，再加以改裝。Akane老師表示：「大阪剛獲得2025年世博舉辦權，若有機會在世博舞台演出就太好了，我們以這為目標努力，希望到時見！」

電音炒熱氣氛

音樂教父小室哲哉曾主導的電音樂團「TRF」中靈魂人物DJ KOO，墨鏡與金髮是他25年來的標記，近年漸漸走「天然呆」形象，變成可愛頑皮的DJ大叔。他與劍舞創作者孝藤右近兩人融合電音與傳統演藝，炒熱全場氣氛。

DJ KOO近年「天然呆」形象大受歡迎，訪談時不忘問媒體：「除了小籠包還有什麼推薦的台灣小吃？」逗趣可愛。

(中國時報)

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