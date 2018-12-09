中島美嘉M字開腳百變唱跳

2018年12月09日 04:11 中國時報 （溫博鈞）

下榻酒店祝賀名曲〈雪之華〉發行15周年送上特製蛋糕，令中島美嘉驚喜感動。

日本歌手中島美嘉8日在台北國際會議中心舉行「MIKA NAKASHIMA SPECIAL LIVE IN TAIPEI 2018」演唱會，她提早兩天抵台，不僅用心特製曲目，還連續彩排兩天。她到龍山寺拜拜祈求順利，抽籤還抽到大吉。

她以緊身黑色戰士裝在烈焰投影前登場，帶來〈Fighter〉，激昂的她才唱了三句就來了個「M字開腳」，在〈LOVE IS ECSTASY〉等連續搖滾節奏中讓2800名歌迷迅速嗨翻，她說：「大家一起開心到最後！」演唱淒美的〈櫻花紛飛時〉，她領觀眾揮手，氣氛溫馨。

演唱〈CANDY GIRL〉時，她搖身變為俏麗啦啦隊員引來全場驚呼，她忍不住掩面羞笑；在〈世界末日前〉及〈阿弘〉兩曲，她念白式歌唱時而低吟、時而嘶吼，情感張力飽滿，最後趴跪舞台，撼動人心。

當她主演電影《NANA》主題曲〈GLAMOROUS SKY〉前奏響起時，全場觀眾幾近瘋狂，已多年沒現場演唱這首歌的她以笑容回應。其他如〈曾經我也想過一了百了〉等豪華曲目，將各種面貌的中島美嘉淋漓盡致地呈現。安可演唱代表作〈雪之華〉時她最後不禁落淚，向觀眾大喊「真的謝謝你們！」

(中國時報)