葉小釵刀狂劍癡稱霸No.1

2018年12月09日 04:11 中國時報 報導李承陽 圖片提供霹霹國際多媒體、各創作者

畫中御鈞衡（右）跟慕靈風的互動感情豐沛。（作者：蔡佩君）

殺手蝴蝶君露出一抹淺笑，畫面生動活潑。（作者：九霄）

作者畫出了赦天琴箕的角色魅力。（作者：沈香怡）

綺羅生（左）和最光陰十指交扣的畫面相當有趣。（作者：時間城斯基）

《中國時報》與霹靂布袋戲合作「霹靂藝世界」屆滿周年，自10月底開始舉辦徵稿比賽，活動為期1個月，收到來自全台各地戲迷，甚至也有大陸同好的作品，作品類型涵蓋水彩、影像合成、插畫、攝影等各式風格，由《中國時報》美術編輯與霹靂布袋戲美術編輯共同評選，決選出前5名刊登在本期霹靂藝世界供惠存，除了前3名有獎品，其餘參賽者也有機會抽中霹靂好禮。

徵稿比賽第1名由來自台北市的陳姵君奪得，她繪製的角色正是霹靂世界人氣王「刀狂劍癡」葉小釵，圖中葉小釵左手持刀、右手握劍，加上一頭飄逸白髮和刀光劍影掠過，動態感十足，寫意的模樣，比起戰鬥中的葉小釵，反倒更多一分強悍。

陳姵君談到創作理念，認為：「當初看到這版的葉小釵，瞬間如遭雷擊，因為實在太帥了！只可惜出場的時間不長，讓我更想畫出刀狂劍癡的風采。」戲迷把遺憾當成創作動力，自己的偶像自己詮釋。

蝴蝶君細膩又生動

第2名作品名為「仰慕傾心」，來自桃園的的作者蔡佩君分享創作理念：「要說最近新劇印象比較深刻的情侶，多來自免不了一段刻骨銘心的戀情。而最深刻的就莫屬御鈞衡與慕靈風這一對，少了江湖所謂的恩怨情仇、陰謀算計，也顛覆了儒門高層必出黑的理論，多了點俏皮、多了點情竇初開的感覺，更多的來自昊正五道與德風古道像是大家庭般的溫暖。」

雖然這對戀人在劇中未能修成美滿姻緣，賺了不少觀眾的眼淚，但蔡佩君筆下的兩人，似乎正處在戀愛中最幸福的階段，御鈞衡著儒門道服輕撫慕靈風髮際，慕靈風紅著臉頰羞看對方，加上畫風超Q，有種兩小無猜的幸福感。

第3名獲得總分跟第2名僅相差毫釐，作者是來自彰化的九霄，創作作品蝴蝶君的理念是「在與敵方戰鬥時，自信的蝴蝶君帥氣地使出十三蝴蝶陣應敵。」此版應是尚未變身的蝴蝶君，圖中配飾、服飾、蝴蝶刀和蝴蝶斬繪製的相當細膩，亦生動活潑。

愛妻的蝴蝶君身為北域三大刀劍傳說之一，其刀法深不可測，尤其是在蝴蝶刀和蝴蝶斬揮動之際，由刀身飛舞出翩翩紅蝶，九霄確實畫出韻味，加上一抹淺笑，增添不少華麗與帥氣。

赦天琴箕構圖完整

來自新北市的沈香怡，以作品「chou-赦天琴箕」拿下第4高分，她繪製的赦天琴箕還原紅髮、紅衣、紅色妝容、橘紅色眼眸，加上撫琴的動作，構圖相當完整有魅力，也如實畫出作者預設的反差感。

沈香怡談到創作理念，認為：「作品構圖上希望能夠畫出琴箕的氣質，雖然她看起來冷酷且寡言，但實際上卻是外冷內熱的反差萌性格，加上又是有實力有智慧的美人，很難讓人不喜歡她。也希望今後還有機會再看到琴箕在劇中出現。」

感悟生死繪綺羅生

第5名也是經典角色，來自四川的「時間城斯基」繪製綺羅生、最光陰兩人，創作理念為「劇中人物對於生死和生命的感悟而創作的畫。」

(中國時報)