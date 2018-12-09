慎選空氣清淨機遠離PM2.5

2018年12月09日 01:23 中國時報 報導林周義

台灣室內環境的二氧化碳濃度，一般維持在550ppm左右，若因天氣關係緊閉門窗，二氧化碳濃度可能飆升至1500ppm，人們將因缺氧而頭暈、昏昏欲睡；打開窗戶，則可能將汙染源引進。專家表示，若要維持良好的空氣品質，在空氣清淨機的選擇上，需依照需求謹慎挑選，而非一味追求高效率的產品。

本報日前於板橋舉辦「旺旺中時生活講堂」，邀請和泰興業大金空調專任講師游朝傑到場分享PM2.5相關資訊，並於活動現場進行抽獎，送出空氣清淨機，引起民眾熱烈響應。

PM2.5為空氣中的細懸浮微粒，為空氣汙染指標的測量條件之一。長期的PM2.5暴露，將增加罹癌風險，世界衛生組織（WHO）也將其歸類為一級致癌物。

游朝傑表示，PM2.5為空氣中常見有害物質的一種，與花粉、毛髮一樣，屬於有形雜質。除了有形雜質，常見的汙染源也包括了菸味、體味、寵物味等氣體分子，以及真菌、細菌等微生物。因每個人家中環境、空氣狀況不一，若需挑選空氣清淨機，應對症下藥。

以濾網為例，中、高效濾網可能過濾得了菸味、黴菌、花粉，卻無法過濾病毒；HEPA濾網能過濾病毒，卻可能因濾網太細，不利空氣流通。因此，民眾在挑選空氣清淨機時，應與業者充分討論自己的需求，才能找到最適合自己的產品。

(中國時報)