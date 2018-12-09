金馬賓館蛻變藝術展館

2018年12月09日 01:23 中國時報 報導涂育晨

金馬賓館位於高雄鼓山區，轉型為藝術館重新啟用。（金馬賓館提供）

金馬賓館開幕展，3樓展出知名攝影師阮義忠攝影展「光與凝視：失落的優雅」。（金馬賓館提供）

紀錄片導演陳普、香港藝術家張慧婷及伍韶勁、永添藝術執行長邵雅曼（左四）、御盟集團董事長邵永添（左五）、攝影大師阮義忠、台灣藝術家羅懿君、高雅婷及湯雅雯日前一同慶祝金馬賓館開幕。（金馬賓館提供）

已有51年歷史、位於高雄的「金馬賓館」，曾為官兵出差休假、往返金門與台澎地區暫宿的場所，見證前線戰士的悲歡離合，後因時空轉換而閒置。如今，高雄市都發局考量其歷史背景與當地環境，與御盟集團合作進行「場館活化」，委由永添藝術公司執行，在日前以當代藝術館型式開幕。

在永添藝術公司執行長邵雅曼規畫下，金馬賓館空間大致分為9個展廳、1個咖啡館，其中3個為常設展，分以台灣、香港與美國藝術家作品為主，其他6個展廳目前引進2檔當代藝術特展。

邵雅曼以「光」為核心概念打造金馬賓館開幕展，1樓為常設展廳，3大展間分別展出「光線與空間運動」（Light and Space Movement）代表性先驅藝術家──詹姆士特瑞爾（James Turrell）作品《鑽石（菱格）》（Diamond）、香港藝術家伍韶勁（Kingsley Ng）水線裝置《過渡》，以及台灣紀錄片導演陳普策畫展出《檔案室》（Archive），開啟光與空間的詩意對話。

歷史建築新生命

除1樓常設展外，2、3樓分別呈現台灣藝術家羅懿君、湯雅雯、高雅婷聯合畫展「稜鏡：趨近那些尚未看見的場景」，以及台灣知名攝影師阮義忠攝影展「光與凝視：失落的優雅」。

邵雅曼長期投注於藝術，看著籌備2年的金馬賓館被賦與新生命，她有感而發說：「我們想要做的，不是想去挖掘那個自己不曾存在過的年代，我們希望透過某種方式重新認識、並且很真實的去面對自己存在的位置。」

邵雅曼的父親、御盟集團董事長邵永添，欣慰女兒在藝術領域的專精，他表示：「高雄不缺商旅或是文創基地，缺的正是一座當代藝術館。」希望以回饋土地的心情，為高雄留下一座有意義的建築，進而推廣高雄觀光價值。

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(中國時報)