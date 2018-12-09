金車噶瑪蘭 寫台灣威士忌歷史

金車集團董事長李添財(中)、金車集團總經理李玉鼎(右)、金車瑪蘭首席調酒師張郁嵐(左)一同出席記者會慶祝。圖片提供金車噶瑪蘭

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中國時報
報導王儒哲
10周年紀念禮盒 2款限量3000組。圖片提供金車噶瑪蘭

金車噶瑪蘭威士忌於2008年12月4日推出第一瓶「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌KAVALAN Classic Single Malt Whisky」，開啟台灣威士忌新扉頁，世界第一瓶從磨麥、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配到裝瓶都在台灣完成的威士忌誕生。從無到有、從1到10，金車噶瑪蘭以穩健踏實的步伐站上威士忌舞台。

適逢上市屆滿10年的大日子，金車噶瑪蘭推出10周年鉅獻─「噶瑪蘭波爾多瑪歌產區葡萄酒桶單一麥芽威士忌禮盒」與「噶瑪蘭波爾多波雅克產區葡萄酒桶單一麥芽威士忌禮盒」，熟成自法國波爾多一級莊的珍稀葡萄酒桶，紀念10年走來，得來不易卻也甜美的成就，每款禮盒全球限量僅有各3000組，即日起於台灣搶先販售。

國際金牌超過280面

金車集團董事長李添財表示：「10年過去，噶瑪蘭在世界上獲得一些不錯的評價與成績，都證明我們堅持品質第一的信念是正確的，未來也會這樣繼續堅持下去，做到最好，成為台灣第一座百年威士忌酒廠！」

金車噶瑪蘭威士忌至今已累積榮獲超過280面國際大賽金牌肯定，其中更包含8次世界威士忌冠軍，以及5座世界性酒廠冠軍獎盃；今年3月，金車集團董事長李添財與總經理李玉鼎更共同獲頒WWA世界威士忌競賽（World Whiskies Awards）中的威士忌名人堂（Hall of Fame），開創台灣威士忌歷史。

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(中國時報)

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