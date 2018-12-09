KPM皇瓷窺見柏林輝煌時代

2018年12月09日 01:23 中國時報 報導魏嘉虹

2018年KPM柏林皇家瓷器藝術饗宴，將於歡樂的12月隆重登場。與熱愛瓷藝的台灣收藏家們，一起穿越古今時空，細細品味柏林輝煌時代的美好榮光。

KPM是王者御瓷，1763年由腓特烈大帝創立。他以布蘭登堡選帝侯紋徽上的藍色權杖作商標，KPM從此成為全球代表性的皇家外交贈禮。歷經255年洗禮，KPM超越時代的美學藝術和卓爾不群的製造品質，讓每件創作煥發恆久魅力，成為國際知名博物館和皇室名流的珍貴典藏品。

氣勢磅礡的「安哈特火車站」花瓶，其瓶型源自1833年KPM首度發表的玫瑰手柄花瓶。此款花瓶是1900年間，歷史景觀系列花瓶的最終篇作品。安哈特火車站曾是柏林重要的交通樞紐，二戰遭摧毀，現僅存入口廊柱。

用古典和優雅風格創作的「花果情維多利亞」花瓶，是1860年由KPM塑型大師朱利斯．威廉．曼特設計，以紀念嫁給普魯士腓特烈（即1858年登基的腓特烈大帝三世）的英國維多利亞公主命名。花瓶華麗的花卉水果原圖案，由傑出畫家Paul Miethe繪製，採用軟粉彩繪畫技術。瓶身以淡藍色為背景，鑲嵌著豐富的金色裝飾。

迎接熱鬧繽紛的耶誕歡樂假期，國裕公司特別推出KPM深受全球瓷藝收藏家青睞和珍愛的典藏系列：四季交響曲花瓶、貴族莊園花瓶、百花倩影花瓶、柔情蜜意花瓶、柏林戀曲1912壁畫、王儲宮殿壁畫、百花爭妍壁畫、繽紛海底餐具組、豐收聚寶盆、庫爾蘭美好時光點心架、玫瑰花園茶葉罐、庫爾蘭莓果餐具組等稀世作品，與藝術愛好者分享！

★展覽日期：12月11日（二） ～12月18日（二）

★展覽地點：遠東SOGO百 貨忠孝館12樓活動會館

(中國時報)