KPM皇瓷窺見柏林輝煌時代

11日起連8天在台分享珍貴典藏品。圖片提供國裕

友善列印
中國時報
報導魏嘉虹

2018年KPM柏林皇家瓷器藝術饗宴，將於歡樂的12月隆重登場。與熱愛瓷藝的台灣收藏家們，一起穿越古今時空，細細品味柏林輝煌時代的美好榮光。

KPM是王者御瓷，1763年由腓特烈大帝創立。他以布蘭登堡選帝侯紋徽上的藍色權杖作商標，KPM從此成為全球代表性的皇家外交贈禮。歷經255年洗禮，KPM超越時代的美學藝術和卓爾不群的製造品質，讓每件創作煥發恆久魅力，成為國際知名博物館和皇室名流的珍貴典藏品。

氣勢磅礡的「安哈特火車站」花瓶，其瓶型源自1833年KPM首度發表的玫瑰手柄花瓶。此款花瓶是1900年間，歷史景觀系列花瓶的最終篇作品。安哈特火車站曾是柏林重要的交通樞紐，二戰遭摧毀，現僅存入口廊柱。

用古典和優雅風格創作的「花果情維多利亞」花瓶，是1860年由KPM塑型大師朱利斯．威廉．曼特設計，以紀念嫁給普魯士腓特烈（即1858年登基的腓特烈大帝三世）的英國維多利亞公主命名。花瓶華麗的花卉水果原圖案，由傑出畫家Paul Miethe繪製，採用軟粉彩繪畫技術。瓶身以淡藍色為背景，鑲嵌著豐富的金色裝飾。

迎接熱鬧繽紛的耶誕歡樂假期，國裕公司特別推出KPM深受全球瓷藝收藏家青睞和珍愛的典藏系列：四季交響曲花瓶、貴族莊園花瓶、百花倩影花瓶、柔情蜜意花瓶、柏林戀曲1912壁畫、王儲宮殿壁畫、百花爭妍壁畫、繽紛海底餐具組、豐收聚寶盆、庫爾蘭美好時光點心架、玫瑰花園茶葉罐、庫爾蘭莓果餐具組等稀世作品，與藝術愛好者分享！

★展覽日期：12月11日（二）　～12月18日（二）

★展覽地點：遠東SOGO百　貨忠孝館12樓活動會館

(中國時報)

金車噶瑪蘭 寫台灣威士忌歷史 Honda年終GO有禮抽百萬現金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。