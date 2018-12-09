Honda年終GO有禮抽百萬現金

Honda年終GO有禮抽百萬現金。圖片提供Honda

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中國時報
報導郭隆富

時逢歲末年終，Honda Taiwan為擴大顧客喜悅，自2018年12月1日至12月底，全國Honda Cars同步展開「Honda全車系年終GO有禮」活動，即日起加碼獻上4重好禮，本月入主Honda車款享有多重優惠，再加碼領取5萬舊換新補助，敬請消費者把握此次千載難逢的最佳購車良機。明年1月31日前領牌，有機會獨得「獨得100萬元」高額現金。

即日起，全國Honda Cars展開「Honda全車系年終GO有禮」活動，活動期間4重好禮獎不完；本月來店試乘即送出Honda賽車椅造型手機座限量好禮驚喜；本月訂車即抽出10000元原廠保養券（每月100名）；本月入主國產車，即送5年不限里程全車延長保固；2018年12月1日至2019年1月31日前領牌再加碼抽出「獨得100萬元」高額現金獎項。

本月同步加碼推出「HR-V歲末專案」、「FIT唯我獨型版」、「CITY唯我獨型版」，本月入主盡享高額購車優惠，敬請準車主把握良機。欲知更多活動詳情及體驗試乘，請洽全國Honda Cars經銷據點或登入Honda Taiwan專屬網站（www.honda-taiwan.com.tw/auto）查詢。

(中國時報)

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