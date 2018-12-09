紳士風衣 帥氣雨神同行

2018年12月09日 01:23 中國時報 周子傑 報導

版型較Bedale略長的Beaufort夾克，是Barbour專為狩獵與射擊運動而設的夾克。圖片提供各品牌

1940年英國潛艦官George Phlip下令採用Barbour International 油布夾克作為二戰標準潛艇裝束。圖片提供各品牌

風衣的材質是經過防水處理的卡其布，確實很能擋風，不過其發展史卻與「防水」更密不可分。圖片提供各品牌

風衣以防風及防水等實用功能聞名；在英國，那些剪裁較簡潔的單排釦風衣（如左）又被暱稱「mac」。圖片提供各品牌

英國身兼藝術家、服裝設計師及模特兒於一身的Blondey McCoy穿著Burberry Westminister風衣。圖片提供各品牌

倫敦男裝店主人John Emery發明「具防水效果的羊毛」，打造斗篷及大衣。圖為英國演員Edward Holcroft穿著Aquascutum Corby雙排釦風衣。圖片提供各品牌

有「酷王」之稱的好萊塢巨星Steve McQueen，在電影《The Great Escape》之中穿著Barbour油布夾克騎著重機逃離集中營，讓該款夾克成為騎士風尚指標。圖片提供各品牌

圖為Barbour首位代言人，英國演員Sam Heughan。圖片提供各品牌

最初是為藍領階級而設的油布夾克，80年代後屢獲皇室認證，成為名人與名流的衣櫃必備，甚至勾勒一代型格象徵「Sloane Ranger」的中心輪廓。圖片提供各品牌

最初是為藍領階級而設的油布夾克，80年代後屢獲皇室認證，成為名人與名流的衣櫃必備，甚至勾勒一代型格象徵「Sloane Ranger」的中心輪廓。圖片提供各品牌

19世紀初至今防水布料沿革，猶如風衣的發展縮影，雨衣更可說是風衣的前身。圖片提供各品牌

今日的風衣幾乎完整保留了當年作為軍服的完整樣貌，包括托槍扇、導雨棚及翻領設計。圖片提供各品牌

用以裝飾夾克襯裡的品牌原創蘇格蘭紋，不只是Barbour引以為豪的工藝，更是標誌十足的設計。圖片提供各品牌

如果在微涼、不時飄著細雨的深秋，一位懶得打傘、又想帥氣上街的紳士，風衣（Trench）與上了蠟的油布夾克（Barbour jacket），便是他最好的雨備。

應變氣候變化隨時乾爽舒適

男人雨備歷久彌新

■藝術史學家拉維爾認為，現代男裝先從軍裝或戶外服裝起家，向日常生活靠攏後，卻反而愈來愈正式，最後不是成為「見證時代的經典」，要不就是變成有些僵硬的「骨董」。前者好比隨後將介紹的風衣，後者則讓人聯想到燕尾服；這個後來只有在正式場合才看得到的裝束，在19世紀早期可是獵狐時穿的戶外「運動服」。

不過，拉維爾的理論也未必放諸四海皆準，20世紀中葉以降，男裝潮流話語權逐漸從上層往下層階級流動，舉凡大學校園、工廠與牧場，以及嬉皮社群，逐漸躍升成為大眾服飾的發展溫床。本篇的另一重點－油布夾克，最初本是藍領階級的工作服，80年代之後反倒成為富裕鄉紳的型格象徵。

實用耐用兼具

無論是風衣或油布夾克，如今雖化身男性風格與品味的表徵，不過能持續在男性衣櫃占有一席之地的主因，在於它們優異的實用性。兩者的材質不同，卻都能有效抵擋風雨泥濘；即使在潮溼的天候，它們依然能讓穿著者感到乾爽舒適，所以也被認為是最能應變氣候變化的衣服。此外，許多出於實用及耐用思維的設計，包括收邊及縫合處理、翻領及立領材質、保暖的襯裡及雙排釦設計、能防風或防水的領口及袖口釦環、風琴口袋以及能在腰帶上吊掛裝備的D型釦環設置，都是讓兩者能歷久彌新的原因。

油布夾克經典

Barbour jacket奠定鄉紳形象

■1980年，Barbour第4代傳人Margaret Barbour在法國旅行時，受當地流行的一款俐落且適合戶外活動的短外套啟發，設計出馬術專用的Bedale夾克。該款以北約克郡小鎮來命名的短夾克，腰後兩側有開衩，方便騎馬或騎車；羅紋縮口的袖口設計，還能避免強風灌入而阻礙前進。

同樣出自Margaret Barbour之手，版型較Bedale略長的Beaufort夾克，則是專為狩獵與射擊運動而設，具備雙拉鍊的大口袋可用來裝工具或小型獵物，都會人士則拿來放書；其尼龍束口的袖口設計，還可防止舉臂射擊時雨水滑落衣內。上述兩款外套不只讓「Barbour jacket」從此成為「夾克經典」，更陸續獲頒3張皇室認證，成為名人與名流的衣櫃必備，甚至勾勒一代型格象徵「Sloane Ranger」的中心輪廓。

皇室成員避暑日常裝扮

走紅於80年代，但Barbour這個品牌其實早在1894年便由John Barbour在英國南方的South Shields成立，專門販售油布夾克給當地的水手、漁夫及碼頭工人。所謂油布，是指把埃及棉浸漬在石蠟之中，形成表面能有效阻隔風雨、同時不失柔軟透氣的布料，常保溫暖乾爽的穿著體驗。

雖是從藍領而生，但歷史上的Barbour jacket也曾以不同面貌風光一時，如於40年代被英國潛艦指揮官George Philip指定為二戰標準的海軍裝束，亦即「Ursula Jacket」；也曾是好萊塢巨星史提夫麥昆（Steve McQueen）在電影《第三集中營》中騎重機逃離集中營的絕佳夥伴，翌年更陪他參加「國際六日重機大賽（ISDT）」，讓這款夾克自此成為騎士風尚指標。80年代陸續獲得皇室認證，成為皇室成員赴蘇格蘭Balmoral城堡避暑時的「日常裝束」之後，更進一步鞏固了這款夾克背後隱喻的富裕、有教養且衣著得體的鄉紳形象。

燈芯絨領、防風立領、防寒內裡、雙向大拉鏈、黃銅釘釦、雙線縫合以及風琴口袋，並搭配用以裝飾襯裡與細節的品牌原創蘇格蘭紋，不只是Barbour jacket引以為豪的工藝，更是標誌十足的設計。一件油布夾克平均經過200多個工序、1萬5000針手工縫製而成。其專利的雙線縫合技術，不僅將厚實的布料緊密縫合，包括縫線及布料且能達到100％滴水不漏的防水效果，只要定期保養（每年重新上蠟一次），便能讓油布夾克的表層散發如皮革般的洗練光澤，成為一件能代代相傳而歷久彌新的工藝精品。

屢獲皇室認證

羊毛變身防水布料成現代風衣雛形

■地處高緯、終年受西風吹拂及洋流影響，造成大不列顛終年豐沛多雨的溼冷氣候，也正是這般變幻莫測的天氣，才讓風衣一面勾勒世人對英國的刻板印象、一面成為英國人永遠的鄉愁。風衣的材質是經過防水處理的卡其布，確實很能擋風，不過其發展史卻與「防水」更密不可分，19世紀初至今防水布料的沿革，猶如風衣的發展縮影，雨衣更可說是風衣的前身。

gabardine強韌耐磨

蘇格蘭化學家麥金塔（Charles Macintosh）於19世紀初研發出分解天然橡膠的方法，之後更進一步發明了橡膠布；那是一種把經過輕油（去漬油）軟化的橡膠當作塗料、黏在兩層棉布之間的全新材質。麥金塔於1823年取得橡膠布的專利後，以此布料製成大衣，順勢成為史上第一款雨衣，但該款雨衣因過於厚重、不透氣且氣味難聞，遇熱時橡膠塗料甚至會融化，所以並不實穿，不過卻不影響其優秀的防水性。時至今日，雨衣在英國仍被暱稱為「mac」（Macintosh的縮寫），同時專指那些剪裁較簡潔的單排釦風衣。

雨衣面世幾十年後，倫敦一間男裝店的主人John Emery發明了另一種防水面料，不僅避開了橡膠布的專利，且以更保暖的羊毛取代了棉布。他先憑這種「具防水效果的羊毛」取得專利，假「Aquascutum（拉丁文的「防水」之意）」之名，打造斗篷及大衣。這個屢獲皇室認證、戰時多次被欽點為軍備供應商，同時廣受英倫仕紳追捧的品牌，不僅是防水面料的開創先鋒，更奠定了現代風衣的雛形。

19世紀末，同樣來自英國的Thomas Burberry，也成功開發另一款防水布料，以經兩次化學浸透的埃及棉為原料，同時改善了編織技法，成為強韌耐磨且具防水效果的布料「gabardine」。

時隔多年，這款面料雖是風衣的主流材質，但一舉打響它防風抗雨、強韌又輕盈特質的，卻非風衣，而是1911年陪伴挪威極地探險家Roald Amundsen成功遠征南極點的那頂帳篷，Amundsen當時盛讚道：「Burberry開發的gabardine非常神，既輕盈且強韌，成功抵擋狂風吹襲。」

Burberry打響名號

在1901年正式成為英軍指定風衣供應商之前，Burberry還曾以「gabardine」來打造軍用雨衣；當時的風衣還未被稱作Trench，而是「Tielocken」，傳神描繪出風衣腰帶及其上的釦環，能把穿著者緊緊包覆其中的景象。

命名來自「戰壕」的風衣（Trench），與軍裝深厚的關聯自不在話下。風衣最初的設計，便是為了應對一次大戰前線壕溝裡的各種艱難狀況而生，百年過後，即使戰爭早已遠離，但Burberry風衣幾乎完整保留了當年作為軍服的原始樣貌。

除了延續具備防水效果的gabardine卡其棉布材質，包括雙排釦設計、能收緊袖口以防風及防雨滲漏的腕帶、能降低開槍時的後座力，同時防止雨水停留在衣服上的托槍扇（Storm flap）、背部的導雨棚（Rain shield）、幫忙固定肩上槍枝的肩章帶（Epaulettes）、保護喉嚨不受強風吹襲的釦環（Throat latch），及風衣正面及背面都有、用來懸掛各式軍需裝備的D型釦環。

穿進日常生活中

一件實用且設計良好的單品，具備難以取代的潛力，當戰爭結束後，退伍軍官便把風衣穿進日常生活之中，其後好萊塢著名男星如亨弗萊鮑嘉（Humphrey Bogart）及勞勃米契（Robert Mitchum）等人，從40年代開始更把風衣穿進電影《北非諜影》、《Out of the Past》及《Foreign Intrigue》中，助風衣成為一代紳士硬派及瀟灑的風格表率。

(中國時報)