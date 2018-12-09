澎湖福朋喜來登耶誕獻愛

2018年12月09日 01:23 中國時報 報導涂育晨

藍洞餐廳獻豪華耶誕饗宴「聖誕蔓越梅火雞」。（澎湖福朋喜來登提供）

「怡客樂聖誕暖心大餐」包含耶誕應景甜點:耶誕麵包、耶誕老人造型蛋糕、耶誕樹蛋糕、耶誕馬卡龍等。（澎湖福朋喜來登提供）

年終將近，小朋友期待的耶誕節、犒賞大朋友的尾牙、春酒接連登場，澎湖福朋喜來登酒店推出系列應景活動，還與財團法人心路社會福利基金會合作推廣公益，讓海島增添過節氛圍之餘，更添公益溫馨。

迎接耶誕，澎湖福朋喜來登酒店與「心路」基金會，聯手公益活動「暖心聖誕，福朋送愛心路」，邀藝人林曉培為愛發聲，即日起至12月31日，飯店設有愛心捐款箱，邀民眾自由樂捐，捐款金額將全數贈予基金會。此外，「宜客樂海港百匯自助餐廳」在22日至25日期間，營業額的3％捐給「心路」，以實際行動關懷公益。

平安夜交換禮物

林曉培及心路基金會澎湖樂朋家園的天使們，將於22日在宜客樂海港百匯自助餐廳，獻唱經典歌曲，並將於當晚9點轉戰地下2樓的「Swave微浮酒吧」、舉辦「暖心聖誕，福朋送愛心路─Swave聖誕慈善音樂會」。23日邀請庇護工場魔豆小舖慢飛天使帶來組曲與舞蹈，傳遞幸福與喜悅。

公益獻愛之外，應景餐飲仍是主角。宜客樂海港百匯自助餐廳從22日至25日止推出耶誕暖心大餐，每人780元，活動期間消費滿2000元即可參加抽獎，祭出各式餐券、休閒中心暢遊券及台中花博門票等好禮。在這段期間，「藍洞餐廳」午晚間獻上豪華饗宴，包含爐烤美國無骨牛小排、威靈頓鮭魚搭香蒜明蝦佐白酒奶油醬、耶誕爐烤全雞佐蔓越莓醬。

Swave微浮酒吧於24日平安夜晚間10點，舉辦交換禮物派對，提供住宿券與無限暢飲券等，還能得到酒吧加贈100元折價券，耶誕節期間於打卡區拍照打卡，可獲得耶誕棉花糖，還有耶誕限定特調買2送1、氣泡酒開瓶8折等優惠。

20桌送樂團演奏

22日至明年1月6日也提供住房優惠，每晚9999元起，即可入住27坪以上港景套房，更推出「假日免加價」及「Late Check-out（延後退房）」，平安夜當晚，耶誕老公公還會將拐杖糖裝在耶誕襪，掛在每間客房門口。

耶誕過後、農曆年接棒，即日起至2019年2月28日，推出全新尾牙春酒專案，包括各式豐美佳餚、多樣化的宴會場地，及加碼贈送好禮等優惠，提供6880元、8880元、1萬880元共3種價位選擇，訂席達10桌以上，贈送卡拉OK歡唱3小時；訂購8800元以上桌席且達20桌以上，贈送國際樂團現場演奏；訂席滿10桌以上，再贈送「藍洞」雙人下午茶券2張，滿15桌以上贈宜客樂海港百匯自助晚餐券2張。

饕客也可選擇宜客樂海港自助餐廳，在地蝦蟹、進補聖品、現切爐烤牛肋排、精緻甜點等精選菜色，任君挑選，每客780元，每滿20人贈送2客免費優惠（即22人用餐只收20人費用），滿30人加贈4客免費（34人用餐只收30人費用），以此類推。所有費用需收10％服務費。

飲酒過量有害健康

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★澎湖福朋喜來登酒店

★地址：澎湖縣馬公市新店路197號

★電話：+886-6-9271005

(中國時報)