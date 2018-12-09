手作耶誕飾品 多肉添巧思

手作耶誕飾品 多肉添巧思

友善列印
中國時報
報導

今年規畫如何度過耶誕節呢？「有肉Succulent & Gift」推薦不同於以往的過節方式，體驗一場耶誕手作課程，不論是將成品裝飾在家中，或做為心意滿滿的耶誕禮物，絕對帶來滿滿的過節氣氛。

能量女巫之禮─耶誕花圈

冬天就是要讓家裡充滿松杉香氣，首選的手作課程當然是要自己做一只大型的耶誕花圈。直徑45公分大的多肉花圈，掛在牆上，家中多份溫暖的綠色氣息，花圈基底特別使用在森林採集的樹藤，若隱若現地飄出質樸的氣息。

韓式多肉擠花蛋糕

深受喜愛的多肉擠花課，耶誕節推出限定版的擠花造型：多肉植物＋耶誕紅，僅在12月才體驗得到，為甜點帶來甜蜜的肉肉情調！小小的杯子蛋糕，加上多肉擠花造型，可以成功擄獲眾人的目光。

幾何水泥盆栽製作＋多肉植栽

冬季季節限定造型：星星水泥盆器，透過課程能學習3款水泥盆器，是一堂有點「挑戰性」的手作課程，從零開始，自己動手切割板材製作水泥盆的模具、指導正確的水泥比例、混拌灌注到完成的模具中，讓你的耶誕禮物更顯得獨一無二。

微醺之夜─多肉花藝組盆

這堂課不只有高低層次且外型獨特的多肉搭配，還有冬季限定的葉材來相互輝映，學習到的不只是「多肉的組盆」，而是擁有豐富花藝經驗的花藝師親自授課，透過樹木枝條的走向、葉片的色彩、花朵的形狀、果實的味道、樹的變化和細節，啟發靈感和風格的設計。

擬真多肉花圈

喜歡多肉植物的你，除了在陽台上種植一大排之外，將他的樣貌用「黏土」捏出也是個好的紀錄方法。以黏土藝術與多肉植物結合，做出精緻、漂亮的「擬真多肉花圈」，也是一種心靈上的療癒。

更多手作課程可上網：pse.is/CSWGB查詢。

(中國時報)

澎湖福朋喜來登耶誕獻愛 楊小寧畫說慈善義賣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。