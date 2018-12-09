2018年12月09日 01:23 中國時報 報導何志平

楊小寧，新漢畫大長卷《漢唐雄風》，2017年。 照片提供富家大吉藝術

高華山秦篆書法賞析。照片提供富家大吉藝術

年終送暖，兩岸知名畫家楊小寧與藝術交易投資數位化平台Rise的創辦人陳柏安聯手在12月12日於南昌路孫立人官邸（陸軍聯誼廳）打響年底慈善義賣第一槍。

楊小寧是國內相當熱中慈善活動的藝術家，這和她多年前一場氣爆事件有關，幾乎奪去半條命的意外曾讓她雙手無法握拳，幸好在長庚及慈濟醫院的協助下終於無比艱辛的重新提筆做畫，畫技及風格如浴火鳳凰般更加精進。楊小寧的寫意花鳥氣韻生動，強調以情入畫，以氣制勝，在她未受傷前已臻化境，後經此大難其創作之意境、神韻更勝以往。

王闊海「新漢畫」傳人

楊小寧師承一代國畫導師王闊海的「新漢畫」，讓具深厚水墨書畫根基的她簡直如魚得水，徜徉在被譽為開創中國水墨畫全新格局，恢宏大度的「新漢畫」中，境界日深，甚至不少人認為她是王闊海「新漢畫」的第一傳人。細賞楊小寧近期新漢畫作品，還隱現中華文化與民間藝術的風味及神韻，除了展現大漢雄風外，其在大潑墨式的沒骨畫法上，更顯出對筆墨的駕馭力已出神入化，充滿著淡泊、空靈而朦朧的筆墨內韻。

此次和楊小寧大師共同舉辦慈善義賣的陳柏安表示，對楊大師熱心公益的情操及志業深切感動，故值此年末之際號召各界來共襄義舉。他說，從事藝術交易投資數位化平台Rise以來，廣交兩岸藝術家朋友，期能開創漢唐盛世藝術文化資產，並將富獨特創作風格藝術家推向國際舞台。而楊小寧是他所遇到大陸來臺定居藝術家中，最有才華，也最愛臺灣的藝術人之一，他很榮幸能共同參與規畫這場義賣活動。

國寶級畫家作品精采

此次國寶級畫家「浴火鳳凰楊小寧畫作慈善義賣會」中，將展出寫意花鳥水墨畫、新漢畫、國寶古韻及立體玫瑰等作品，並以現代水墨畫風將漢唐藝術表現得淋漓盡致。其中，以新漢畫風呈現的巨幅創作「漢唐雄風」及「王昭君出塞圖」，在大開大閤中又能展現「大而不空、大而不散」的視覺效果。中國藝術家李鐸說：「國畫家是綜合素養。技法不精，則無肉；書法不精，則無骨；詩文不雅，則無魂。」楊小寧畢業於北京清華美術學院，書法師承清海國畫院宋建章，水墨習藝於陳忠志與王忠義，新漢畫更為北京清華美術學院國畫導師王闊海親傳，使得這場慈善義賣的藝術深度更增添幾分。

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(中國時報)