想進國立大學 把握學測拚高分

108年熱門國立大學 繁星推薦、個人申請、考試入學核定名額統計表

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中國時報
報導周長泰

近年台大、政大、清大、交大等頂尖大學，為搶招優秀學生，紛紛提高繁星、申請招生比例，透過指考錄取的名額反而變少。

桃園儒林班主任陳順基表示，台大108年繁星加申請占三大主要招生管道比例達57.87%，而108年清大更是占78.81%；等到指考後的入學名額比例已明顯降低許多，如：清大剩21.19%、交大剩20.92%、中央剩27.43%、中山剩23.99%……，相對難考，因此想上頂尖國立大學的同學，學測要好好加油拚高分，及早利用甄選錄取。

人數累積百分比 有助落點分析

108年學測改為選考，繁星推薦與個人申請也將不再使用5科總級分。大學招聯會表示，為避免考招改變沒有對照基礎，大考中心在明年公布成績時將會同步提供「科目組合級分人數累積百分比」。有多年輔導甄選經驗的李旭文老師說，公布此項「人數累積百分比」，可讓考生知道自己在科目組合中的相對位置，作為申請校系的參考，對於學生選填志願落點分析，有相當大的幫助。

衡量自身優劣處 善用輔導資源

另外優勝學習李振瑋老師也指出，同學應從甄選入學的簡章，將自己喜歡的、想念的科系條件，仔細了解，並衡量自己學科的優劣科目、符合該系申請條件的強弱點，好好將自己的優勢校系篩選出來，提早準備，而甄選入學需要的備審資料，現在可以開始著手進行初步的撰寫，若想以繁星推薦入學，因名額有限制，事前校內協調是必要的，可開始跟導師的溝通，讓校方知道自己欲申請的理想校系，若同學的校排低於50％，則以個人申請入學的方式較有機會。日前許多頂尖大學的面試或自傳項目取消，改採筆試，若發現自己想念的校系改採筆試，可多花時間準備高三的內容，例如：北醫藥學、台大材料、台大化工等，在往年筆試考題中，有不少高二下及高三的課程內容，千萬不要等到申請結果出來才開始準備。而坊間有不少大學甄選輔導資源，如：「漫步在大學」、「優勝學習」…等，可供考生參考使用。

(中國時報)

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