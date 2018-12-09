印度成空汙聚集地 整個城市像是毒氣室

2018年12月09日 01:23 中國時報 地理名師：蘇偉老師 審題：李旭文老師

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說到空氣汙染與霧霾，很多人第一個就是聯想到中國大陸，尤其是北京的沙塵暴，時常榮登新聞報導的焦點。受到季風的牽引，台灣也常遭受波及。然而世界衛生組織（WHO）公布「全球空汙最嚴重的10大城市」報告，其中印度這個國家便占據9個名額。高濃度空氣汙染帶來的低能見度，影響了交通與航班的起降，甚至是居民的健康。

根據世界衛生組織的統計數據，印度每年有超過100萬人死於霧霾，在全球主要城市中，德里空氣品質最糟，整座城市就像是一個超大毒氣室，在裡面呼吸一天，就像是抽了好幾包菸。醫師表示，即使是非吸菸者，肺部都呈現黑色。

其實印度的空汙不只有發生在大城市。印度有三分之二的人口仍然生活在城市以外，這些家庭有80%依靠木頭和糞便等生物燃料來做飯和取暖，也會燃燒殘餘農作物。這些燃燒產生的煙霧會飄到金奈和孟買等大城市上空，在那裡，交通廢氣、工廠排放和建築灰塵混雜在一起。這些煙霧還可能因為丘陵和高山等地形而滯留在內陸，這使得該國幾乎沒有多少地區可以讓人輕鬆呼吸。

印度霾害形成的原因很多，除了非法燃燒殘餘農作物之外，也與附近交通工具排放的廢氣、燃燒垃圾、燃燒煤炭有關。再加上冬天來臨後氣候的變化霧霾無法消散，造成嚴重災情。

1.沙塵暴是中國近年來常見的環境災害之一，請問下列關於沙塵暴的敘述何者錯誤?

(A)常發生在炎熱的夏天

(B)沙源來自中國北方荒漠化土地

(C)影響範圍包括台灣、日本

(D)華北地區情況嚴重，北京飽受沙塵之苦

2.印度社會階層受早期種姓制度影響，藉由權能與權利的劃分構成一個嚴謹的階序。請問文中這些燃燒殘餘農作物或牲畜糞便的農人或牧人屬於下列那一階序？

(A)婆羅門

(B)剎帝利

(C)吠舍

(D)首陀羅

3.根據文中劃底線文字所述的提示，南亞季風氣候區和東亞季風氣候區其實特徵略有不同，其氣候最大的差別是南亞季風氣候區

(A)夏季風比冬季風強勁

(B)冬夏溫差較大

(C)年雨量季節分布較均勻

(D)冬季鋒面通過較頻繁

4.承上題，南亞全年季節分為三季。下列關於南亞氣候的敘述，何者正確？

(A)每年3-5月為熱季，吹東南季風，氣溫濕悶

(B)6-10月為雨季，多氣旋雨帶來的降水

(C)11-2月為涼季，吹東北季風，寒風冷冽

(D)全年中主要的旅遊旺季是涼季

答案：1.(A) ， 2.(C)，3.(A)，4.(D)

(中國時報)