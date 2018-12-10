為了安全 機車又要漲價！明年強制加裝ABS或CBS 平均貴1成

2018年12月10日 04:11 中國時報 黃琮淵 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

機車配備ABS穩固！ 遇路面積水防打滑

交通部為有效降低事故發生，明年起出廠的新款機車須強制加裝ABS（防鎖死煞車系統）與CBS（連動式煞車系統），新車售價勢必暴衝，輕型及一般重機至少漲3000元、大型重機更可能漲8000到1萬元不等，整體漲近1成，是近年最大漲幅，點燃機車族熊熊怒火。

面對機車族反彈，交通部解釋「安全這種東西沒辦法打折」，不過將會同經濟部，找車廠討論降低售價，也強調新款機車僅占機車市場的15％，約15萬輛，沒ABS或CBS的機車多達85萬輛，民眾可依照價格與需求選購。

交部忙滅火 找業者談降價

交通部參考歐盟、日本等國規定，在2015年5月15日發布修正，自明年元旦起，新款126CC以上新車須加裝ABS，新款125CC以下機車則須加裝ABS或CBS，此項規定不溯及既往。不過2年落日期過後，2021年起不論是新、舊款，都強制加裝ABS或CBS，只要新購就會被貴到。

交通部路政司科長趙晉瑋表示，國內新車來源多是歐盟國家或日本等，而歐盟與日本都分別已在2016、2017年規定新車加裝，舊車則分別在2018、2021年須加裝，多比國內規定時間還早，因此對業者的衝擊也不會太大。

車輛公會機車製造委員會主委柯俊斌解釋，國內機車業者都有外銷歐洲，台灣要比照歐盟法規，都能因應，問題在於ABS的必要性，確實雜音較多，如果政府願暫緩實施、甚至重新邀集業者討論，樂觀其成。

「這是多輸的政策」，三陽工業發言人田人豪認為，加裝ABS對業者、對民眾都是負擔，且景氣不好，已經影響機車買氣，想要完全轉嫁ABS成本到消費者身上，根本不可能，到最後就是車廠忍痛吸收，也是有苦難言。

機車族譙政府 先把路弄好

據了解，加裝ABS價錢壓不下來的原因，是國內車廠缺乏此技術，只能向國外採購，而7成訂單都是BOSCH一家吃下。除了採購ABS外，還有測試費、專利費、維修備料等成本，若都要算，實際加價上看1萬5，確實很驚人。

對於機車又要變貴，頂規車款可能向10萬元挺進，機車族痛批「對那些飆仔亂騎的人，加裝啥都沒有用」、「裝了車禍就減少了嗎？」、「把道路規劃好，根本不用哩哩摳摳」、「就錢花了也換不到命啊」，幾乎一面倒幹譙政府。

(中國時報)