市長選舉變天 立委選區變更！高雄綠委 2020恐剩4席

2018年12月10日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

第10屆立委選區變更案

高屏立委擬減1席 陳菊怒嗆「像懲罰高雄」

中選會依法每10年調整立委選區，但變更案在本會期初送進立法院後，雖已付委，卻未審查，至12月底大限沒有結果，選區變更案將交付行政、立法兩院協商。值得注意的是，高雄原是綠營票倉，但今年市長選舉大敗，黨內人士評估，若再加上選區變更重新洗牌，2020年高雄綠委席次恐由目前9席掉到剩3、4席，相當不樂觀。

立院無意審 下月交院際協商

《公職人員選舉罷免法》規定選區每10年調整，中選會年初依第7屆立委選區試算，提出高雄市、屏東縣各減1席立委，台南、新竹各增1席。中選會過去在各地舉行的座談會中，高雄、屏東皆反對減少1席，變更方案送進立院後，本應由內政委員會排審，但藍綠兩召委黃昭順、管碧玲都出身高雄，不希望高雄立委減1席，沒有意願排案。

由於2020的立委選區需在明年1月底前公告，立法院依法必須在今年底通過選區變更案，若不能在期限內同意，則交由行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全進行院際協商。

第9屆高雄市9席區域立委全為民進黨籍，在剛舉行過的九合一大選，高雄許多選區由「綠地變藍天」，預料牽動2020立委選情。若依現行9席立委選區來看韓國瑜與陳其邁得票狀況，陳其邁在9個選區全敗給韓國瑜，但邱志偉、賴瑞隆、管碧玲與林岱樺等選區的韓、陳得票差距約在5％以內，屬於小輸，地方人士評估這幾席比較安全。

高屏減1席 新竹台南增1席

但韓、陳在鳳山、左楠的得票率差距分別達14％與20％，被國民黨視為下次立委選舉可能翻轉的區域；在李昆澤與趙天麟的選區，韓國瑜也可大贏陳其邁10％以上，若依中選會2020年選區變更方案，趙的選區還會加上偏藍的鼓山區，選情恐亮起紅燈。

綠委趙天麟說，過去長期南北失衡發展，最近好不容易才打下公共建設基礎，若把高屏各減一席，對於城市發展並不公平；未來高雄是國民黨執政，相信他們也認為減一席立委是不利高雄。

談及這次鳳山藍綠差3萬票，鳳山選區綠委許智傑說，鳳山很多眷村跟公務員，如果真的要照意識形態投票，可能都會歸隊，不過他會繼續努力經營選區，秉持「有信心，要小心，繼續拚，戰戰兢兢」的態度，贏得未來選戰。

(中國時報)