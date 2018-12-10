韓籌組小內閣 婉謝柯邀同框

2018年12月10日 04:11 中國時報 張潼 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長當選人韓國瑜，以籌畫市政繁忙，婉拒出席今年的雙城論壇。圖為韓誓言帶領高雄拚經濟把貨帶出去，發大財。（本報資料照片）

台北─上海雙城論壇20日登場，台北市長柯文哲9日表示，願意邀請準高雄市長韓國瑜一起出席。不過，韓國瑜表示，目前他重中之重的工作是籌組小內閣、規畫具體的市政，所以無法出席。

柯文哲驚險連任成功後，隨即在第一個上班日拋出雙城論壇確定舉辦的消息，由於是選後各縣市第一個舉辦的兩岸論壇，不少學者專家都分析，這場雙城論壇，無論舉辦方式或是柯文哲的論述基調，都可以作為日後各縣市與大陸城市交流的範本。

柯搶頭香 日後交流範本

而柯文哲昨也直接定調，雙城論壇仍會在互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解等「5個互相」的前提下，讓雙方有互相信任、具有善意的交流。

因韓國瑜選前表態支持九二共識，加上也熱烈歡迎與大陸在內各國城市交流，或是邀請國外旅客到訪高雄，加上韓國瑜曾感念柯文哲「知遇之恩」，媒體昨也關心，柯文哲此次會不會邀請韓國瑜一起出席雙城論壇？柯文哲說，會問問看、邀請看看，看對方有沒有空；雖然如此，柯也坦言，現在應該大家都在準備小內閣人事，言下之意，韓國瑜出席的機會應該不大。

5個互相 兩岸釋放善意

果不其然，韓國瑜昨婉拒柯文哲邀約出席雙城論壇。他表示，目前他重中之重的工作是籌組高雄市政府的小內閣，及市政具體規畫，因此無法出席20日舉行的雙城論壇。

韓國瑜指出，為了兩岸人民的切身利益，他非常肯定兩岸城市交流的活動，也預祝在台北市舉辦的雙城論壇順利成功。不過，由於他目前正積極面談高雄市政府的局處長人選，及必須盡早擬出市政的具體規畫內容，對於柯文哲的邀請，他只能說抱歉。

經貿招商 韓稱加強合作

韓國瑜表示，競選高雄市長的經濟政見包括整合南南合作、大南海經濟圈和國際城市交流、會展產業、國際招商引資，形成複合效應，並積極推動鮭魚返鄉，尤其是中國大陸台商。因此，高雄市未來一定會跟大陸、東南亞國家舉行城市論壇，進一步加強雙方的經貿合作。

(中國時報)