周波扮春燕 捎城市交流信號

兩岸城市交流漸回春，新北市長當選人侯友宜9日回到老家嘉義縣朴子市配天宮參拜，強調會打開心胸，進行更緊密的交流。（呂妍庭攝）

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中國時報

新聞幕後九合一大選，地方版圖綠地變藍天，藍營執政的縣市高達15縣市，民進黨則忙著檢討敗選，國民黨丁守中研議提出選舉無效之訴，藍各路人馬又躍躍欲試2020大位之爭，台北市長柯文哲連任隨即打出「台滬雙城論壇」兩岸牌，上海也將由常務副市長周波率隊與會，給足柯P面子，更具體釋放出北京有意在選後堅定推動兩岸城市交流的信號。

現任中共政治局常委、常務副總理韓正2010年以上海市長訪台時，曾帶來上海旋風，之後上海陸續派出副市長、常務副市長，及統戰部長三種層級來台，其中後兩者兼上海市委常委，為上海領導班子成員；值得注意的是，身為市委常委與常務副市長的周波，還是中共第19屆中央候補委員，2010年來台的韓正，當時是17屆中央委員，是來台出席雙城論壇，位階第二高的上海官員，也是台北市長柯文哲上任後，來台層級最高的上海官員。

大陸向來不介入台灣選舉，但如果要等到台北市長選舉的驗票，乃至選舉無效官司有定論，再來舉辦雙城論壇，恐怕是至少一年後的事，但惠台政策不能停擺，兩岸城市交流更沒理由停下腳步。當11月24日投開票後，台北市與上海市馬上啟動磋商，上海立即從善如流，把12月20日雙城論壇舉行的日期迅速敲定。此一舉動也顯示，在選後大陸對台方針沒有任何改變。

眼下不只藍營縣市長躍躍欲試，希望與大陸交流，對北京而言，更希望藉由這次台滬雙城論壇，拓展兩岸城市交流新局面，甚至讓兩岸城市交流進一步遍地開花，為兩岸心靈相通鋪好道路。

此外，當具體釋放出北京有意在選後大力推動城市交流的信號；台滬雙城論壇只是第一步，未來勢必有更多藍營執政的縣市與對岸城市對接相應論壇。與此同時，新北市長當選人侯友宜昨日上午回到家鄉嘉義縣朴子市，向配天宮媽祖參拜報告當選的好消息時，在接受媒體訪問，談及兩岸城市交流時，也直言，他當警政署長時，兩岸共同打擊犯罪就十分緊密，未來對兩岸城市交流「我會袒開心胸」，希望雙方能更緊密交流，讓新北市愈來愈好。

(中國時報)

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