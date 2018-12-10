台滬雙城論壇 陸給足柯面子！新聞透視》兩岸一家親 柯文哲2020定海神針

台北市長柯文哲。（圖/中時資料庫 郭吉銓攝）

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中國時報
「雙城論壇」來訪層級高！　踩線團9日抵台

在九合一選舉前，柯文哲對兩岸關係的論述，給外界觀感，猶如鐘擺，左搖右盪，結果是兩邊討罵挨，換來一場慘勝，如今為了雙城論壇，鐘擺再度回到兩岸一家親論調；奉勸柯市長，看清此次選舉，全台民眾對拚經濟的期望，兩岸一家親就應是你心中的定海神針，因為若在2020說「歹勢」，勢必出局。

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事實上，人民已經用選票證明，拚經濟、擁有穩定生活，遠比操作統獨更重要，因此，柯文哲選擇延續務實態度面對兩岸議題，就不單只是為了舉辦雙城論壇，更可以說是具有劍指2020的高度。

今年九合一選前，柯綠合作尚未破局之時，柯文哲曾上具有綠色色彩的廣播電台受訪，並在訪問中，針對他過去曾在雙城論壇提及「兩岸一家親」、「兩岸床頭吵床尾和」等論述致歉，外界認為，此舉等於是向民進黨遞出橄欖枝，以便如2014年一樣，獲得民進黨禮讓。

最後柯綠合作破局，且柯文哲在該廣播中的論述也引發反彈，不分藍綠都質疑他立場反覆，根本是為選票算計、不顧政治核心價值，事後連他自己都承認，民調掉了15％。而隨著選戰愈來愈激烈，選前，他的兩岸論述也頻遭深綠人士攻擊，更被選戰對手質疑缺乏「台灣價值」。

柯文哲順利連任後，即將面對雙城論壇的舉辦，此時，他雖沒有親口說出「兩岸一家親」5個字，卻也直接挑明，無論其他政治人物如何對兩岸關係表態，對他而言，柯文哲還是柯文哲、雙城論壇就是雙城論壇。

這番話意味著，走過諸多風波、爭議，柯文哲認為兩岸必須秉持5個互相、兩岸一家親態度交流，那麼就請柯市長堅持到底，勿再搖擺，才能在明年藍綠各自推出總統參選人時，為自己再度殺出兩黨夾擊的血路、問鼎2020。

(中國時報)

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