論壇晚宴在圓山 上海團先踩點

台北-上海雙城論壇將於20日登場，上海市台辦主任李文輝等7位官員9日飛抵台灣，展開3天2夜會前會。（王英豪攝）

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中國時報
林勁傑、呂佳蓉／綜合報導

台滬雙城論壇今年邁入第9屆，上海市台辦主任李文輝等官員昨抵台，展開3天「會前會」與「踩線」。滬方一行9日已赴圓山花博參訪新創基地，以及主論壇前夕晚宴舉辦地、圓山飯店國宴廳踩點。據了解，今、明兩天還將走訪包括士東市場、興隆公宅、孔廟、福德坑環保復育公園以及文山運動中心等，行程圍繞本次論壇重點「循環經濟」，及推動台滬兩市在大健康、文化、公共住宅與都更、環衛等方面交流。

據悉，李文輝一行今早赴北市府與大陸小組洽談論壇具體細節並會面柯文哲後，「踩線團」專業行程還包括台北市立美術館，了解今年「台北雙年展」策展情況。而士東市場則是交流台北市公有市場改造計畫。興隆公宅為了解台北市公共住宅的推動情形。

此外，踩線團一行還將參觀捷運中山地下書街以及孔廟。而李文輝等人預計在11日，約下午5點搭機離台。

李文輝一行人昨抵台後，先探視因主動脈剝離送醫的前海基會董事長江丙坤，而後轉往老爺飯店用餐，下午到圓山花博參訪新創基地，最後則密訪圓山飯店國宴廳，這也提前讓19日接待本次論壇上海團代表、上海市常務副市長周波的晚宴地點曝光。此行是提前場勘論壇晚宴地點，李對場地十分滿意。

另有大陸涉台人士表示，綠營縣市長如桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅及基隆市長林右昌，兩岸立場屬溫和派，但要與大陸進行城市交流，必須就「九二共識」或兩岸一家親有所表態。儘管兩岸各自解讀會有不同，但先有了共同共識，有不同解讀現階段沒有關係，陸方會慢慢化解兩岸分歧。

(中國時報)

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