柯稱不會做什麼奇奇怪怪的事

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中國時報
／台北報導

台北─上海雙城論壇20日登場，上海市台辦主任李文輝等官員9日抵台，進行3天「會前會」，並將在今天上午與台北市長柯文哲碰面。柯昨天受訪時沒有正面回應會不會於論壇中再提兩岸一家親，但他強調，會延續過去基礎，讓雙方有互相信任、具有善意的交流。

柯文哲與上海代表團今早會碰面。柯昨天表示，今年的定調就是「柯文哲還是柯文哲、台北還是台北、雙城論壇就是雙城論壇」，也就是延續過去基礎，「不會做什麼奇奇怪怪的事」，尤其今年台灣各縣市政治版圖才剛有大變動，就照往年慣例，讓大家有個比較互相信任、善意的交流。

媒體追問，是否會在會面時，或是雙城論壇之間，說出類似兩岸一家親這類的「通關密語」？柯沒有正面回應，只說台灣常常被九二共識、兩岸一家親這種標籤限制住，更重要是內容，如果只有標籤但內容空洞，或是彼此沒有信任與善意，有標籤也沒用。

李文輝等官員組成的踩線團昨飛抵台灣，但班機時間不斷延誤，中午左右才抵達松山機場。李文輝受訪表示，此行主要來跟北市府交流雙城論壇的具體內容，雙城內容要安排什麼就談什麼，踩線團行程就是看這些行程會去的場所。

至於外界關注20日雙城論壇的大陸出席代表層級，柯文哲昨天說，邀請函當然還是寫上海市長，但是他知道市長很忙；北市府大陸工作小組執行祕書饒慶鈺說，貴賓代表部分還沒有確定。

(中國時報)

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