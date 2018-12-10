別喬選區 贏得民心才是王道

韓國瑜在被視為深綠的高雄大旗美地區大勝陳其邁，未來是否牽動立委選情備受關注。圖為10月2日美濃區韓國瑜之友會造勢活動。（本報資料照片）

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中國時報
韓國瑜與陳其邁在各立委選區得票數

新聞透視立委選區變更案挑動南台灣敏感神經，原本看似只是綠營內茶壺風暴，但韓流席捲導致民進黨各區兵敗如山倒，諸多立委選區都亮紅燈。這反映政黨最重要的是贏回民心，而不是計較於「減1席還是減2席」的小兒科心態而已，縱使未來選區變更送交院際協商，藍綠都不該強行要高雄市維持9席。

韓流席捲 綠9選區全輸

選區變更案拿管碧玲的選區開刀，將三民西、旗津、鹽埕、鼓山大分三塊，前兩塊依規劃案被劃入李昆澤與賴瑞隆選區，後兩塊被併入趙天麟選區。

原本外界都評估，變更案是壯大新系版圖，恐讓謝系更難選。不過，攤開這次九合一高雄市長得票比率，民進黨慘遭滑鐵盧，重要票倉幾乎都輸。

李昆澤的三民東區輸了1萬5011票，賴瑞隆身處的優勢選區前鎮小港也輸了9175票；即便用新選區去計算，兩人也未必能得利。

壯大新系 選後成泡影

趙天麟所處的選區本來就是公教區，政黨屬性中間偏藍，而韓國瑜這次在鼓山區則大勝15個百分點，選區未來若包含鼓山，對趙的選情無疑是雪上加霜。

但趙天麟不可能因為「不好選」，就表態不支持立委席次變更案，否則將落入罵名，這讓他相當進退兩難。

看到韓國瑜與陳其邁的市長得票差距，不少綠營高雄人士都膽戰心驚，懷疑未來極有可能重回民進黨2008年的慘況；當時民進黨在全台灣僅拿下13席區域立委，高雄縣市加起來僅有3席，與2016年9席全拿的盛況，簡直是天壤之別。

依人口數決定 別煩心

中選會明年1月底一定要公布2020的立委選區，藍綠兩黨至今都不想排案審查，以免沾上燙手山芋。

事實上，由中選會前主委劉義周開始草擬的選區變更案，就是依據各地人口數才算出高屏各減1席，台南市、新竹縣各增1席，並非沒有準則。

奉勸藍綠別再為立委席次煩心，畢竟有實力的人就會選上，如果只想藉著喬選區得勝，只會徒留罵名、勝之不武。

(中國時報)

柯稱不會做什麼奇奇怪怪的事 陳其邁雖敗 實力不可小覷

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