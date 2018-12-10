陳其邁雖敗 實力不可小覷

2018年12月10日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨高雄市長當選人韓國瑜掀起「韓流」，令國民黨對2020年立委選情期待加大。國民黨組發會主委李哲華表示，國民黨對選情有信心，不會比上一屆差，一定會增加席次，但增加多少還無法評估，國民黨會尋找戰力強的候選人參選。

高雄市9席區域立委，全為民進黨籍。國民黨的黃昭順、陳宜民、王金平都是不分區立委。據了解，目前最有可能投入高雄市區域立委選舉，當屬在高雄紮根相當久的黃昭順，而曾與韓國瑜進行黨內初選的陳宜民，也有可能投入。黨內人士認為，前立法院長王金平若無意選總統，而想重回立法院長寶座，那麼參選高雄的區域立委將會是受黨員肯定的一條路。

藍軍這次在高雄議會搶下過半席次，顯示版圖有擴張，李哲華認為，下屆立委選舉席次一定會增加，國民黨的谷底已經過了，相信選情會比之前好，但好到什麼程度，還有很多因素會影響，尚無法評估。

黃昭順也指出，國民黨應該時時警惕，比如在這次高雄市長選舉敗下來的陳其邁，最近請粉絲喝咖啡，結果聚集破萬人，而韓國瑜還沒上任，就開始有些批判聲音出現，民意如流水，國民黨應該時時檢討，不能低估民進黨，民進黨是什麼招數都使得出來的政黨。

黃昭順認為，韓國瑜的人事布局要讓民眾看見亮點，接下來這一年的施政，也要讓民眾看到亮點，讓國民黨重拾向前走的動力，相信韓國瑜做得到。

至於2020高雄立委的選情，黃昭順認為，太多因素會影響，包括民進黨接下來的主席是誰？正副總統參選人是誰？國民黨總統、副總統會推出誰，都會牽動選情，先靜觀其變。

(中國時報)