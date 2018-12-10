減1席 管碧玲選區被大卸3塊

2018年12月10日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

2020年第10屆立委選區變更案迫在眉睫，中選會送交的席次變更案是高雄、屏東各減1席，其中高雄是將管碧玲選區肢解成3塊，分別併入其他現有選區。預料此案將直接送往立法院、行政院進行院際協商，屆時賴清德跟蘇嘉全兩位院長還得傷腦筋。

依照中選會及地方選委會的規劃，依第7屆計算方式分配結果，高雄從9席立委變8席，屏東由3席變2席，新竹縣則由1變2席，台南由5變6席。

高雄部分則是取消管碧玲現在的第5選區，並將三民西區、旗津、鹽埕、鼓山分別併入新系綠委李昆澤、賴瑞隆及同是謝系的趙天麟。但取消1席的規劃案遭到高雄立委群起反對，綠委劉世芳還提出修憲案，打算靠不分區立委連動來解決爭端。

這會期僅剩最後兩周，若藍、綠召委黃昭順與管碧玲都不排案，依法選區變更案要送交院際協商。11年前，立委選區變更，當時行政、立法進行院際協商時，竟以猜拳抽籤方式進行。

由於賴清德與蘇嘉全都曾是台南、屏東的父母官，民進黨內大多認為，立委席次拉鋸將是大難題。

黃昭順表示，高雄市少一席立委會很麻煩，她認為藍綠都不會願意排這個案子，「因為這如果審查下去，對高雄選民很難交代」。

由於這次選舉民進黨在高雄各區都大敗，外界認為中選會擬定的「高雄新選區」，未來可能讓藍營更好選。不過黃昭順則坦言，從這次選舉過程就知道，沒有永遠的藍綠，只有永遠的人民派而已，呼籲大家不必迷失在選民結構上。

(中國時報)