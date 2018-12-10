韓流終結奧步 經濟選民決定未來

2018年12月10日 04:11 中國時報 崔慈悌

過去，省籍情節就像藏匿在人們心裡的陰影，一遇選舉，在選戰激化下，陰影成了鬼魅，在你我之間製造對立，分化族群。但是在高雄市長這一役，在南部深綠票倉，國民黨籍韓國瑜可以大贏民進黨候選人陳其邁15萬餘票，證明省籍和悲情，這些綠營過去最常打的選戰招數，對新世代選民而言已非重點，「經濟選民」成為決定未來的關鍵，勢必對日後台灣的選舉發揮影響力。

今天是「國際人權日」，也是美麗島事件39周年紀念日，1979年的12月10日，高雄市發生以美麗島雜誌社成員為主的重大衝突，主要成員包括許信良、呂秀蓮、施明德、陳菊等人，他們日後都成為民進黨的要角，高雄也從此成為「悲情城市」，每逢選舉，綠營候選人都會打出悲情牌。

今年九合一選舉也不例外。為反制韓國瑜在造勢晚會上說「民進黨不是高雄人的爸爸」，陳其邁在選前再打悲情牌，在臉書發表「高雄是母親」，提醒選民，高雄美麗島事件孕育了台灣民主，並指責國民黨是威權政黨，民進黨則是本土民主政黨，要和台灣人民一起對抗威權。

尤其，民進黨中央在這次選戰後期，刻意將主軸增加「顧台灣」的元素，希望能塑造出國民黨是「外來政權」、「威權迫害者」，對比民進黨「本土政權」、「民主被迫害者」的悲情形象，來喚回過去的支持者。總統府祕書長陳菊在造勢大會上，以高亢聲調催化受害者形象，指美麗島事件時，她遭判唯一死刑，拜託高雄鄉親，在民進黨選情困難時刻要站出來投票。

不料過去民進黨所倚重的「悲情牌」和「本土牌」，這次用在韓國瑜身上卻失效。無論是二二八事件或是美麗島事件，距今都已數十年，這些陳年往事對年輕人而言，比不上眼前的生活來得重要。

韓國瑜祖籍河南，明擺著就是外省第二代，讀過陸軍官校，還是藍營鐵桿的黃復興黨部出身，但妻子李佳芬岳家卻是雲林西螺的政治世家，經由婚姻關係，外省與本省家庭進一步融合，這其實是台灣很多家庭的縮影，對韓國瑜之女韓冰同年齡的人來說，要刻意去區分韓國瑜代表本土或外來政權，根本是想不透的事情。

韓流旋風不僅終結了省籍，也去除了悲情，讓過去被打成對立的族群逐漸融合，從韓國瑜喊出「貨出的去，人進的來」，能夠打動選民的心，印證了民眾真正在乎的是當前的經濟，誰能抓住經濟選民，就能掌握未來選舉的勝敗。

(中國時報)