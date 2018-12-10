國民黨新契機 青壯派躍躍欲試

2018年12月10日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長選舉勝利，各選區得票數幾乎都開出紅盤，令國民黨士氣大振。身兼主委的準市長韓國瑜對立委布局尚無規畫，不過，青壯派議員都躍躍欲試，認為可藉此次選舉翻轉高雄立委都是綠油油的現況。

韓國瑜表示，目前忙著籌組小內閣，尚未思考立委之事。至於外傳高雄農會理事長蕭漢俊有意挑戰邱議瑩，他認為不大可能。

國民黨青壯派議員有意參選立委者不少，但大家都很低調，以才選完議員，不宜立即說要轉換跑道，而且韓流威力鼓舞下，可能會引起參選爆炸情形，屆時可能必須透過初選等機制提名。

基層也不斷有聲音出來，認為韓國瑜翻轉高雄是新契機，有紮實民意基礎，正是重整國民黨打破派系山頭的好機會，不樂見老面孔，應學習民進黨培養人才接班梯隊，不要再讓年輕人對國民黨失望了。

韓國瑜大贏15萬票，民進黨看得心驚膽顫，一位連任2屆的青壯派議員分析各區票數，邱議瑩、劉世芳選區已亮起紅燈，李昆澤的三民區也被超越，許智傑的鳳山區也輸3萬多票，趙天麟的前新苓區也輸1萬多票。

他說，僅林岱樺的大寮林園區及邱志偉的岡山路竹區是小輸，只要中央不要再出亂子，平日選民服務夠紮實，應該能守住。

最重要的關鍵是「韓流熱度能持續多久」他說，若不能持久，藍營又推出不符合選民期待的老面孔，綠營還是有機會守住半壁江山。

(中國時報)