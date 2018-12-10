道歉被嗆吞球 段宜康喊很幹

2018年12月10日 04:11 中國時報 謝瓊雲 、 陳志賢 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

4年前彰化縣長選舉激戰過程中，民進黨立委段宜康、當年代表綠參選的彰化縣長魏明谷批評國民黨前立委林滄敏，在任職中華民國曲棍球協會理事長任內涉嫌詐領補助款，若指控不實，將公開吞曲棍球，結果遭最高法院判決兩人須連帶賠償100萬元、登報道歉與刪除臉書貼文；段、魏9日刊登道歉啟事，林滄敏呼籲段宜康，「就把曲棍球吞了吧！」魏明谷則強調，對判決不服、結果令人不可思議，呼籲盡速進行司法改革。

指控不實 2人登報道歉

段宜康2014年11月12日先於立法院開記者會，指控林滄敏擔任曲棍球協會理事長期間，以假單據詐領補助款，段另在臉書發文指林向體育署詐領540萬元，還貼上由魏明谷製作的短片供人點閱，指稱司法單位正在調查。

同月，段宜康為民進黨籍彰化縣長候選人魏明谷站台時說，若調查結果是林查無不法情事，願當眾吞下3顆曲棍球，最後魏大勝林10萬票；但隔年檢方因查無不法結案。林提告求償100萬元並登報道歉，歷審都認定林經檢方查無不法簽結，段的言論並非真實，魏也未查證就引用。

高院認定，段的言論及魏製作的廣告、短片被媒體大篇幅報導，造成林的名譽嚴重受損，撤銷一審2人賠償30萬元判決，改判2人連帶賠償100萬元、登報道歉，段另須刪除臉書上的不實言論，今年8月，最高法院駁回2人上訴，全案定讞。

遲來的正義 籲履行承諾

林滄敏昨日看到道歉啟事說，這是「遲來的正義」，已不算正義，政治人物要有誠信、履行當時許下的承諾，呼籲2人，「就把曲棍球吞了吧！」

林滄敏說，今年大選結果讓人了解政治人物誠信的重要，以「奧步」勝選的時代已過去，希望社會恢復正能量，拿出政治上的良心、道德與責任，別再為權力與一己之私，不擇手段抹黑。

段宜康雖然登報道歉，但是明顯心有不甘，在臉書寫下「我心裡當然很幹」。段說，檢察機關的縱放，造成民事判決的結局，才被迫登這篇道歉廣告。如果司法都能公平，又怎麼需要被改革？

魏明谷則說，協會祕書長都已坦承詐領540萬補助款，地檢署卻未起訴，不可思議；並質疑若不是林滄敏身兼理事長、又具立委，教育部怎會同意高額補助？何況申請補助需要蓋理事長印章，林滄敏難道不知情？司法真的需要儘速改革。

(中國時報)