陳佩琪嗆民進黨 白綠合作恐破局

2018年12月10日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

外傳台北市長柯文哲不會在明年初北市立委補選缺席，可能推派自己人馬參選，對此，柯9日受訪時強調，軍機瞬息萬變，大家都在思考，也坦言「藍綠白大家都在等對方出手」。不過，就在昨晚，柯的妻子陳佩琪卻在臉書PO文，怒批民進黨對柯文哲手段之狠、心也很凶殘，現在還要談白綠合作，「天底下哪有這種道理？」

由於柯文哲對於白綠合作始終未正面表態，陳這篇PO文，外界解獨形同代表雙方關係決裂。對此，北市府發言人劉奕霆表示，這是市長夫人的言論，無法評論；但也有柯幕僚指出，柯文哲本來就對白綠合作意願不高，否則怎麼會醞釀推出自家人馬參與立委補選？陳這番話，也可說和柯的想法沒有太大相左，而陳文中所稱的柯黑一號議員，應就是指王世堅。

昨天柯文哲被媒體問及，代表「柯家軍」的觀傳局長陳思宇，是否會搶頭香，選在今天登記參選？柯僅說，謠言每天都有，給大家去思考一下，藍綠白大家都在等對方出手，反正到下禮拜五才截止（登記）。

柯文哲話說得保留，陳佩琪卻透過臉書表示，現在選舉已經結束了，媒體常常提到要「修補白綠關係」，卻有一位柯黑一號議員，上遍各大政論節目，對柯文哲的炮火比選前還猛，「我聽了實在抓狂！」因此，她詢問柯文哲，「你跟誰說要白綠合？」但柯回答她，沒這樣跟人說，不知道這套說詞從何而來？

陳佩琪直批，選前被人痛毆、選後說別計較，咱們來合作？天底下哪有這種道理？她還呼籲這名柯黑議員，不要再浪費媒體時段，「選舉不是選輸贏，是選理念、選價值，請你去跟提倡白綠合的同黨同志說，那不是我先生說的。」

陳佩琪更直指，自己最近回想到柯文哲被「痛毆」的日子，包括被指控涉入活摘器官行為、因一句「兩岸一家親」被痛罵整年，甚至在民進黨確定自提市長候選人後，「揍人不需要任何理由與證據」，連行醫30多年的現金存款都被說是財產來源不明，「想到這裡，心頭湧上的恨意，永生難忘。」

最後陳還說，2014年選舉，柯文哲被質疑過很多東西，但當同一件事情（指葛特曼案）又被拿出來操作，「我深深感受到，原來有人手段更狠、心更凶殘。」

(中國時報)