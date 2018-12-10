審促轉會預算 藍綠甲動杯葛

2018年12月10日 04:11 中國時報 陳建瑜 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立法院司法法制委員會今將審查促轉會預算，藍委預計發動杯葛，不讓促轉會代理主委楊翠上台報告。國民黨團書記長曾銘宗昨表示，行政院長賴清德都承認「張天欽事件」重傷政府公信力，既然如此，就應該依法提名新任主委，而不是用代理方式處理，楊翠的代理完全沒有合法性。

立法院司法法制委員會今審查促轉會108年度預算，藍綠黨團各自發出甲級動員。曾銘宗指出，根據《促轉條例》第8條，促轉會正副主委及委員都應該由行政院長提名，經立法院同意任命之，既然如此，就沒有「代理」來審預算的道理，因此國民黨團強烈主張，促轉會的預算如果要通過，賴清德就必須重新提名所有促轉委員，並經立法院同意過後，才能開始審查。

賴清德上周五召開敗選檢討記者會時，亦坦誠地指出，促轉會前副主委張天欽事件重傷政府公信力。曾銘宗說，促轉會必須全面改組，這個時機點不適合審查預算。

民主進步黨立法院黨團幹事長李俊俋則說，見招拆招、大家看著辦。促轉會發言人葉虹靈表示，希望行政立法部門做良性互動，促轉會已全力準備，願意到立法院坦承說明促轉會工作，與朝野立委交換意見。

對事前是否與執政黨立委溝通，葉虹靈指出，就一般正常良性互動，當然黨團有些提醒，因楊翠第一次進場，這方面沒問題。

葉虹靈強調，此前他們都循一般慣例希望拜會朝野黨團，有的黨團沒有接受，有的黨團有，楊翠跟一級主管都會到立法院，希望把促轉會的工作，在跟時間賽跑的壓力，攤在國會監督前，跟立委跟全民作報告。

(中國時報)