英派勸進陳其邁！民進黨主席補選 新系拱鄭麗君

文化部長鄭麗君。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
蔡辭民進黨主席　基隆市長林右昌暫代

民進黨主席補選今(10)日開始登記，新系力推文化部長鄭麗君參選已有共識，正國會也擬拱林佳龍出馬，英派則勸進陳其邁，不過賴揆明年可能請辭，雖然傳出閣揆將由蘇貞昌接任，但黨內要中生代林佳龍和陳其邁出馬的呼聲相當高，是否登記參選黨主席，將視兩人意願。

民進黨中執會日前通過黨主席補選時程，預計今日開始登記，至周五截止，19日召開中執會審查候選人資格，20日進行抽籤，30日辦理候選人電視政見發表會，明年1月6日辦理黨員投票，9日公告黨主席當選名單。

黨內最大派系新潮流，原以桃園縣長鄭文燦支持度最高，但鄭無意願，同屬中生代的立法院副院長蔡其昌也不想轉換跑道，在幾經徵詢後，新系已逐漸達成共識，要推鄭麗君出馬參選黨主席，鄭麗君已開始探索黨內支持力量。

在正國會方面，則擬勸進龍頭林佳龍出馬參選，不過也有人認為，林佳龍具有中央與地方執政資歷，如果賴揆走人，林佳龍亦適合擔任閣揆。林佳龍則表明，沒有入閣或是擔任黨主席的規劃，先把交接工作做好再說。

對此，黨政人士表示，黨主席補選本周就要登記，林佳龍若要完成交接再來考慮下一步，就代表沒有要接黨主席的意願，賴揆明年元月若總辭，林佳龍就會是閣揆熱門人選。

至於英派，日前傳出立法院長蘇嘉全有意參選，卻遭外界質疑蘇嘉全接任黨主席，只是蔡英文的分身，蔡名義上請辭黨主席，仍想操控黨中央，加上陳其邁在敗選後，後勢反而看漲，黨內正全力勸進陳其邁爭取黨主席補選。

黨政人士不諱言，在民進黨九合一慘敗之後，接任的黨主席要負責讓民進黨重新贏回民心，這個位置不好當，加上黨內各派系勢力仍然存在，黨主席必須中立，否則可能動輒得咎，儘管各派系都有勸進人選，但是否登記仍必須取決於個人意願。

(中國時報)

審促轉會預算 藍綠甲動杯葛 朝野連署 潛艦國造 立委提預算砍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。