英派勸進陳其邁！民進黨主席補選 新系拱鄭麗君

2018年12月10日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

蔡辭民進黨主席 基隆市長林右昌暫代

民進黨主席補選今(10)日開始登記，新系力推文化部長鄭麗君參選已有共識，正國會也擬拱林佳龍出馬，英派則勸進陳其邁，不過賴揆明年可能請辭，雖然傳出閣揆將由蘇貞昌接任，但黨內要中生代林佳龍和陳其邁出馬的呼聲相當高，是否登記參選黨主席，將視兩人意願。

民進黨中執會日前通過黨主席補選時程，預計今日開始登記，至周五截止，19日召開中執會審查候選人資格，20日進行抽籤，30日辦理候選人電視政見發表會，明年1月6日辦理黨員投票，9日公告黨主席當選名單。

黨內最大派系新潮流，原以桃園縣長鄭文燦支持度最高，但鄭無意願，同屬中生代的立法院副院長蔡其昌也不想轉換跑道，在幾經徵詢後，新系已逐漸達成共識，要推鄭麗君出馬參選黨主席，鄭麗君已開始探索黨內支持力量。

在正國會方面，則擬勸進龍頭林佳龍出馬參選，不過也有人認為，林佳龍具有中央與地方執政資歷，如果賴揆走人，林佳龍亦適合擔任閣揆。林佳龍則表明，沒有入閣或是擔任黨主席的規劃，先把交接工作做好再說。

對此，黨政人士表示，黨主席補選本周就要登記，林佳龍若要完成交接再來考慮下一步，就代表沒有要接黨主席的意願，賴揆明年元月若總辭，林佳龍就會是閣揆熱門人選。

至於英派，日前傳出立法院長蘇嘉全有意參選，卻遭外界質疑蘇嘉全接任黨主席，只是蔡英文的分身，蔡名義上請辭黨主席，仍想操控黨中央，加上陳其邁在敗選後，後勢反而看漲，黨內正全力勸進陳其邁爭取黨主席補選。

黨政人士不諱言，在民進黨九合一慘敗之後，接任的黨主席要負責讓民進黨重新贏回民心，這個位置不好當，加上黨內各派系勢力仍然存在，黨主席必須中立，否則可能動輒得咎，儘管各派系都有勸進人選，但是否登記仍必須取決於個人意願。

(中國時報)