朝野連署 潛艦國造 立委提預算砍半

2018年12月10日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

儘管海軍司令黃曙光上將月前曾到立法院說明潛艦國造進度與預算，但朝野立委對全案仍有疑慮，其中，民進黨籍立委羅致政認為全案存有風險，並提案明年度「第二階段原型艦籌建」編列75億餘元，應減列37億餘元，預算直接砍半，最受矚目。

潛艦國造是蔡政府重大國防政策，但外界疑慮造艦風險。全案預算「第一階段合約設計」編列29億餘元，後年是最後一年度，明年仍編列6億餘元。此外，明年起，開始編列「第二階段原型艦籌建」，第1年度編列75億餘元，總經費編列493億元。

羅致政提案指出，原型艦籌建案，108年度編列預算75億餘元，係「預供主合約商辦理裝備簽約下訂、人工費、次合約商簽署、承造廠資源設施建置提升等專案建造需求」，雖依海軍說明，潛艦設計需於設計階段完成前，選定各主要裝備納入設計圖，但第一階段合約設計期程屆期為109年底，且逾6成的設計文件，預訂107年下半年以後才提出。

羅致政認為，海軍在合約設計尚未有較完整的成果前，即急於在下年度納編第二階段原型艦籌建預算，必要性與妥適性有待商榷，其間潛藏風險亦應妥思，為避免類似獵雷艦案相關弊案再次發生，嚴格監督國防預算管理與財政紀律，因此，他提案明年度編列75億餘元，應減列37億餘元。

羅致政這項提案，包括執政黨籍立委王定宇、邱志偉均簽名連署。

此外，包括朝野多位立委均提案凍結或刪減潛艦國造預算。其中，第一階段合約設計預算，共有6位立委提案；第二段段原型艦籌建，則有5位立委提案，其中，民進黨籍有3位，除了羅致政外，還有蔡適應與邱志偉。多位提案立委認為明年3月1日是艦潛進入設計的關鍵節點，在海軍未報告前，第二階段的原型艦籌建，應凍結部分經費。

不過，軍方認為潛艦國造是機密案，不宜在公開會議審查，建議全案保留到機密會議一併審理。

(中國時報)