歐盟標準硬上 ABS未必真安全

2018年12月10日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

明年起新款機車加裝CBS、ABS政策箭在弦上，前機車黨黨主席董建一說，這項政策直接套用歐盟法規、成效是拿瑞典當範例，但台灣的道路條件差、加上「三寶」橫行，不是裝了ABS就能解決，推估實效只有1成，卻要耗這麼多社會成本硬上，比例明顯失衡。

ABS是「防鎖死煞車系統」，講白話點是預防車輪鎖死打滑，原理是透過電子系統判斷車輪運轉時的最大摩擦力，來取得最大的剎車制動性，避免像過去以鼓煞、碟煞「一煞到底」而鎖死車輪，以減少意外發生。

道路條件差 想煞都來不及

「問題是，台灣有多少機車事故，是你連煞車都還來不及煞？」董建一說，道路不平、坑坑洞洞，想想高雄那5000個天坑，這都不是靠ABS就能避免的；再者是台灣的交通標線抗滑係數偏低，這幾年雖有改善，就算有ABS，在滑到不行的道路標線上照常打滑，政府該解決的是這個。

董建一指出，ABS在直線行駛時才能發揮該有效果，像北宜公路這樣蜿蜒道路，毫無用武之地；加上台灣「三寶」多，有多少人是不看後頭直接開車門，機車直接撞上，或機車與大型車並肩行駛，來個轉彎就直接撞飛。

適用大型重機 別全面搭載

董建一表示，交通部不斷強調加裝ABS有多安全、能預防事故發生，但兩者關連之低，其實才是爭議焦點。他認為，車廠當然可以提供搭載ABS的車款販售，交由民眾自由選擇，若是要全面強制搭載，則應將分界點提高到150CC。

車輛公會機車製造委員會主委柯俊斌說，政府標準參照歐盟，但兩者在天候及騎乘環境有很大不同，以明年出廠強制搭載的晝行燈，是因為歐洲國家有「晝短夜長」的問題，反觀台灣的日照相對充足，確實格格不入。

道路標線打滑 解決卡實在

柯俊斌解釋，國外加裝ABS多為大型重機，這些車不是用來代步，休閒性質較高，反觀台灣卻一體適用，且ABS所費不貲，自然引發機車族強烈反彈，他不是否定ABS的功能，但業界普遍認為台灣道路環境用到碟煞，就能滿足多數需求。

(中國時報)