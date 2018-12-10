雲端訂政策 聽不見底層怒吼

2018年12月10日 04:11 中國時報 黃琮淵

台灣是機車王國，在出廠法規上更是全球最嚴格，造就機車每年一小漲、三年一大漲的「台灣奇蹟」。坐在辦公室裡、平常靠汽車代步的官員，不知苦民所苦，更不用提這對以機車代步的底層勞工，有多麼殘忍。

平心而論，增加安全配備當然是好事，但制訂標準絕非「國外的月亮就是圓」，撇除天候環境不說，在國外騎摩托車（尤其是大型重機），可能是種興趣，但在台灣卻不然，衝擊的是經濟弱勢者的基本人權。

於是民怨一出，只看到官員不知所云，先說新款車只占15％，民眾不一定要買，但後年過後全體適用，避而不答。再者若政策有誤，絕不是找廠商來壓低售價，這叫頭痛醫頭，根本之道是懸崖勒馬、重新評估吧。

政府當然可以拿「安全」說嘴，但這叫自以為貼心的假安全。講白一點，新車買不起，安全根本是緣木求魚，再高檔配備毫無意義，就更不用提連車胎磨平都捨不得換，真以為裝了ABS後能一勞永逸，增加保命機會嗎？

況且，那冷冰冰的數據，如果是援引歐盟法規，還真的是便宜行事。問題就在於，台灣路況與國外完全不同，強制加裝ABS，未必會有國外的效果，台灣有無實測過？沒在台灣測過，到底是哪來的自信能保證，裝上ABS會有同樣效果。

但政府哪管這些，每年提高標準、機車的售價就再往上加，多數民眾還沒有享受到好的配備，先被價錢嚇跑，就算真的願意換車，其實也搞不清楚，到底哪些功能是必要的，買些根本用不到的殭屍配備，終究圖利廠商。

更何況，機車價格飛漲，早非底層民眾能夠負荷，想躲過「ABS魔咒」就只能選5萬元左右的舊車款。不過，也別以為這價格親民，這可能是勞工1到2個月的薪水，如此沈重的負擔，官員難道還活在雲端上，覺得「沒什麼，還好吧」嗎？

(中國時報)