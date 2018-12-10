產學當後盾 亞太電信5G領跑

2018年12月10日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

開出5G第一槍！亞太電信領先業界取得台灣第一張5G實驗網路執照，並與鴻海、英特爾及交通大學組成的技術聯盟密切合作，運用多接取邊緣運算(MEC)，以及5G FlexRAN參考平台，研發多項創新應用服務，要在5G網路架構與應用開發上搶先布局。

亞太電信董事長呂芳銘表示，亞太電信行動網路整合學術單位資源，加上母公司鴻海與英特爾透過整合英特爾的MEC和5G FlexRAN科技，共同打造最具競爭力的創新應用，期望透過產學研合作，打造更多5G創新應用，儘早將5G服務提供給台灣的消費者。

5G大戰開打，各家電信業者檯面下鴨子划水，亞太電信先前已經展示過包括5G小基站C-RAN、無人搬運車(AGV)、智慧倉儲、8K 360度VR應用，以及其他涵蓋八大智慧生活領域的諸多創新應用服務，成果斐然。

亞太電信表示，透過英特爾在MEC及5G FlexRAN參考開發平台的技術合作，利用5G超高頻寬、超低時延的特點及邊緣運算，同步搭配亞太、鴻海及交大所打造的5G實驗網路，建立3GPP標準之NSA網路架構，並透過實驗網路的整合及測試來布局未來的5G應用。

隨著5G即將上路，工業4.0更為廣泛應用，為了掌握這股商機，亞太電信推出MEC為基礎的無人搬運車 (AGV) 智慧倉儲雲平台，採用適量的無人搬運車，除節省人力，還可優化生產及製造流程，並大幅提升倉儲維運的效率，將應用在物流倉儲、工廠、醫院、賣場等場域。

為提供企業更新穎、快速、便捷的5G應用服務，亞太電信也積極轉型為提供「智慧生活」的科技服務業者，在4G環境中先推出各種pre-5G之創新應用服務，結合「臉部辨識系統」，推出考勤、安防、智慧零售、智慧銀行、智慧圖書館、智慧工廠和其他智慧服務，未來在5G環境裡，將更有效率地提供使用。

(中國時報)