最強冷空氣來襲 周二恐下探13度

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中國時報
／台北報導

中央氣象局表示，今（10）日白天東北季風減弱，溫度將明顯回升，北部、東半部雨勢也將趨緩，但預估明天下午開始將有另一波較強東北季風報到，北部低溫只有攝氏15、16度，沿海空曠地區還可能降至15度以下，會明顯帶來冬天的感覺。氣象專家吳德榮指出，此波冷空氣不排除可能達「大陸冷氣團」等級，北部低溫恐下探13度。

中央氣象局預報員徐仲毅表示，今天東北季風減弱，溫度將有明顯回升，雨勢也將趨緩，但宜蘭、大台北山區仍有局部降雨的可能，預估緩和趨勢將持續至周二上午，周二下午起另一波東北季風報到，天氣將明顯轉涼。

周二這波東北季風將影響至周五，並以周三、周四影響最明顯，預估中部以北、東北部低溫只有15、16度，沿海空曠地區可能出現比15度還低的溫度，南部、花東地區也只有16至18度；北部地區包括新竹以北到宜蘭，高溫不會超過20度，甚至是在17、18度盤旋，會明顯感到涼冷。

此外受東北季風影響，降雨仍偏北部、東半部地區，中、南部則維持多雲到晴天氣，即使山區可能出現零星降雨，但感受並不明顯。

吳德榮則在「三立準氣象‧老大洩天機」專欄預估，周二至周四冷空氣南下，北台灣沿海空曠地區最低溫會降至13度左右，再創入冬以來新低；但是否符合「大陸冷氣團」定義？他認為，機率雖不高，但不能完全排除；待周五、周六冷空氣減弱，氣溫才會逐日回升。

(中國時報)

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