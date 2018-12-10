後背如刀割 小心主動脈剝離

2018年12月10日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

前海基會董事長江丙坤8日晚間驚傳身體不適緊急送醫，搶救後轉入加護病房，由於江丙坤心臟曾裝支架，此次是主動脈剝離，送醫後緊急手術。醫師提醒，天冷時，如果有胸悶、胸痛，腳痛等疑似心肌梗塞症狀，或感覺疲累、活動量減少、全身腫脹、腳腫、喘等心衰竭症狀，甚至是感覺被人用刀子從背後由上往下割的主動脈剝離症狀等，應盡速就醫，避免延誤病情。

天氣忽冷忽熱會讓血管收縮，容易引發心臟問題，根據統計，心臟疾病是2017年國人10大死因第2名，尤其心肌梗塞更是冬天的隱形殺手，包括寒舍集團創辦人蔡辰洋、小北百貨創辦人黃卜文、台灣漫畫鬼才亞洲至寶鄭問，都是因心肌梗塞驟逝。

北投健康管理醫院副院長錢政平指出，心肌梗塞發生原因是心臟週邊血管被脂肪等增生物堵塞，包括三高、吸菸者、家族病史者、肥胖症者，都是高風險族群，通常男性40歲後發生率較高，女性則因為有荷爾蒙的保護，停經前發生率較低。

林口長庚醫院心臟內科系主任褚柏顯說，氣溫降低、溫差過大，或喜歡在冬天吃火鍋等高鹽分食物，都易使血壓飆升，引起主動脈剝離、心肌梗塞等心血管疾病，本周入冬最強冷空氣來襲，主動脈剝離、心肌梗塞等患者將增2至3成。

褚柏顯說，天冷時，如果有胸悶、胸痛，腳痛等疑似心肌梗塞症狀，或感覺疲累、活動量減少、全身腫脹、腳腫、喘等心衰竭症狀，甚至「感覺被人用刀子從背後由上往下割」的主動脈剝離症狀等，應盡速就醫，避免延誤病情。

(中國時報)