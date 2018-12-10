豪華車 花小錢開回家

2018年12月10日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

豪華車「百萬級」零利率促案

16萬元把賓士開回家？沒看錯，是真的。又到年底的購車旺季，過去幾年都在看國產車狂送贈品，今年「高高在上」的進口車也加入戰局，而且一出手就是百萬元起跳的零利率，用很低的頭期款讓你把車開走，想買車的，不妨把握年底前的好時機。

選舉打亂車市 促銷青菜賣

過去有種說法，年底買車因為有新舊年份切換的問題，如果是舊年份，會有較佳折價空間。不過，其實國人用車動輒10年，甚至15年之久，如果不是短期間要換車，其實年份影響不大，早就不是年終購車主要考量。

比較貼切的說法，是因為各車廠，尤其是進口車廠，都有全年銷售目標得達標的壓力，業代同樣也有。今年受到台股股災與九合一選舉干擾，確實對買氣有所影響，好不容易選完，當然是把握最後一個月背水一戰，新車加上促案雙管齊下，堪稱精銳盡出。

國產車喊「零利率」是家常便飯，還得再送伴手禮才夠看。向來是促銷指標的TOYOTA，今年搬出65吋無邊框的液晶電視，盼可刺激銷量，其他車廠也都有各自贈品。用不到？想折現？就跟業代商量「看怎麼處理」。

相較於國產車，進口車、尤其是豪華車這塊，堪稱激戰區。賓士去年在台灣賣出2.8萬台，原本看好今年「青菜賣就超過去年」，沒想到選舉打亂如意算盤，為了向原廠交待，選後隔天馬上就端新促案，可見有多急。

要說賓士的「主菜」，大概就是把最近剛發表的A-Class納入促銷，事實上以A-Class入門價153萬元，堪稱最便宜賓士車，不用促銷就很好賣，但這回首度納入「百萬元零利率」，等於是花車價零頭，就能買車。

做好還款計畫 輕鬆當車主

賓士下猛藥，你說BMW、LEXUS這些主要競爭對手，怎能不跟進？BMW索性拿出1系列領航版、X1領航版，喊上120萬元60期零利率，頗有「以其人之道，還治其人之身」的味道，LEXUS做得更絕，幾乎「梭哈」，讓全車系都加入百萬元零利率的促銷陣容。

計畫年底買車嗎？除了跟業代搏感情、看能否談個好價錢外，不妨多參考各家的高額零利率方案，只要衡量過還款能力、不會造成財務負擔，把握年底前促案百花齊放，花小錢就能入主豪華車，倒也不是件壞事。

(中國時報)