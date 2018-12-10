彈性大 銀行車貸輕鬆繳

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中國時報
／台北報導

購車「零利率」大行其道，不過車商也不是吃素的，羊毛出在羊身上，有些時候用現金購車卻能獲得更高的議價空間。沒有錢？不妨參考銀行提供的車貸方案，還款期間拉長、每月負擔就會比較低，也是另種選擇。

一般來說，車商提供的分期付款或零利率方案，多為36到40期起跳，國產車還好，進口車壓力就不小。銀行這方面彈性就比較大，以星展的「星展好車貸」方案為例，最長7年，額度則最高700萬元，絕對夠用。

同樣強攻車貸的，還有元大、新光兩家銀行。元大最長可貸5年、新光則是7年，利率在1.88％到2.88％間，不過加上手續費等附加費用，總費用年百分率大概都到3％以上，這個行情與星展銀相近，介於伯仲之間。

Money101台灣董事總經理周純如說，若要降低付款壓力，以可善用銀行車貸方案，每個月最低還款額在8000～9000元間，不過年限拉長、負擔利息也變多，且除了每個月還款，強烈建議要把每個月的油錢、保養、停車費都算進去，以免買得起養不起。

除了傳統車貸，這幾年很多人用信用貸款買車，好處在於信貸核准後，錢是直接撥進你的帳戶內，等於是拿現金直接買車，更好議價，差別在於車貸是有抵押品、信貸沒有，是以個人信用紀錄來判斷，核准率通常較低。

專家建議，用車貸還是用信貸，沒有標準答案，有些銀行會針對大企業或軍公教人員提供低利信貸，這就比車貸划算。不過仍提醒，信貸要留意是否一率到底或是多階段利率，以及帳務管理費及提前還款違約金。

(中國時報)

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