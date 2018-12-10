水貨車俗又大碗 風險可不少

2018年12月10日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

豪華車狂打「百萬級零利率」，壓低民眾入手門檻，不過有些人仍嫌貴，找上水貨商買車。不過要注意，這些俗稱平行輸入車、外匯車的「水貨車」，其實在國外都掛過牌、不是新車，未來數位功能還會被「上鎖」。

只計總代理沒有引進的型號，用最保守方式估算，去年光雙B水貨車就近7,500輛，占所有雙B新領牌車的15％之多，市場推估，今年今年台灣雙B水貨車銷量可輕鬆破萬輛，水貨車能賣得嚇嚇叫，關鍵在於「價格」。

以水貨車銷量最多的賓士C300為例，成交價落在130～150萬元間，相較總代理引進同級C250車款少了近百萬，「俗又大碗」讓不少預算在百萬元以上的中產階級，寧捨國產大型房車，轉投水貨商懷抱，形成雙B街上趴趴走的「台灣奇觀」。

台灣賓士表示，按現行法令，無論出廠多久，進口車來台都是新車，也都是「第一次領牌」，但這些水貨車，其實早就在國外掛過牌，99％是出廠2年以上的車，甚至有出廠6年以上才在台首次領牌，其實都算二手車。

台灣賓士表示，許多車主常拿水貨車來比價，認為總代理賺太多，但其實水貨商多用低規配車款來台再行加裝，藉此創造利潤空間，相較於總代理須循法令規範進行各項認證測試，零件安全備料至少7年，成本當然有差。

過往水貨車橫行，總代理看在眼中卻也無計可施，不過隨著科技進步，這幾年新車大量導入物聯網、甚至是自動駕駛等新科技，以賓士的最新數位服務平台Mercedes me connect (Mmc)為例，未來只會為在台授權服務經銷體系售出的車輛開通，水貨車就不能用。

換言之，水貨車除了有來源不明、車況、保固、驗車等4大疑慮外，隨著科技進步，原廠能反制的工具愈來愈多，數位功能上鎖後，充其量就是台「沒有靈魂的移動工具」，這也是在價差以外，應列入評估的因素。

(中國時報)