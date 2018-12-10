展望2019年 兩個小心，兩個放心

永豐金控首席經濟學家黃蔭基

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中國時報
本文由永豐金控首席經濟學家黃蔭基口述，黃琮淵整理

2018是情勢極其複雜的一年，展望即將到來的2019年，有「兩個小心，兩個放心」。兩個小心是指「景氣走緩、美元反轉」，景氣會逐年走弱，2019年比2018年差、2020年又比2019年差，且隨歐洲央行貨幣政策正常化，勢必升息，美元的強勢恐將反轉。

在我看來，美國明年雖仍將維持穩健的經濟成長，然在減稅效應減退及各國報復川普關稅的衝擊下，預期美國2019年GDP將自今年的2.9％降至2.5％。大陸是受到貿易戰影響最大的國家，雖決議2000億美元的關稅暫不加徵，但若雙方無法達成協議，隱憂仍在，仍讓明年大陸面臨更嚴峻的考驗。

台灣方面，今年前兩季表現尚佳，有3％以上的成長力道，主因全球景氣穩健擴張，新興科技應用發展，半導體市況暢旺、機械需求熱絡，且國際原物料價格持續走揚，帶動整體外需動能強勁，然而進入第3季後出口力道趨緩，且貿易收支有逐月下降的趨勢。

聚焦到台股，股市多頭氣勢在2018年第四季戛然而止，市場陷入空頭恐慌，然而我們觀察過去20餘年的歷史紀錄，台股價值線明顯站在十年線，亦即台股回到十年線，投資價值就會浮現，但唯有美國股市發生嚴重危機，台股的價值線才會被恐慌衝破。

回到「兩個放心」，指的是「2019沒有停滯性通膨、沒有金融危機」，有關停滯性通膨，我們的定義是「經濟成長率＜1％，通貨膨脹率＞4％」，由於景氣走緩，物價壓力不致急遽上揚，目前各界對美、歐、陸、台明年的景氣預估皆超過1％，通膨預估值最高只有3％、2.1％、2.7％、2.2％，維持溫和的水準。

在金融危機方面，由於泰德利差目前只有30點左右，顯示美元沒有流動性問題，沒有金融恐慌。再由美國的房市來看，目前房貸違約率來到14年低的4.63％，顯示房貸資產品質持續改善，總和其他指標整體來看，我們認為2019不會有金融危機。

(中國時報)

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