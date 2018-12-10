中古車安心買

近幾年整合虛實的中古車網路購車平台崛起，相較於買新車，買中古車有更多眉眉角角，消費者需多留意。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

想買車但預算不夠，買中古車如何？台灣有近3000家中古車商，購買管道很多，很多車主是靠親友介紹，或是找傳統車行或是連鎖認證聯盟，這幾年整合虛實的網路平台崛起，「車況不符就原價賣回」成為最大亮點。

相較於買新車，買中古車有更多眉眉角角。根據調查，民眾對網路購中古車最怕遇到「車況沒保障，購車以後才發現有問題」就占了6成；其次是「與中古車商發生糾紛」、「購車後出狀況無人負責」皆占5成。

要論安心程度，最有保障的屬原廠認證中古車，不管是買賣糾紛，或是購車後有任何維修問題，都可以透過原廠的規範機制解決。再者是親友介紹，主因是台灣的中古車商有很多個體戶，如果沒打過交道，很可能被騙，衍生後續交易糾紛層出不窮。

也因為個體戶中古車商素質參差，連鎖認證聯盟興起，目前台灣有HOT、SAVE、OK、SUM，號稱中古車界四大聯盟，有些有車廠背景，等於是用「中央背書控管」的方式，提供多一層保障，讓民眾買中古車時有跡可尋。

這幾年新趨勢是透過網路平台找中古車，可以一次看遍多家，賞車效率大幅提高。但只憑店家提供的幾張車輛照片、簡單的年份里程配備、幾句商品描述，難以判斷車況好壞，更不用提有些車內異味，根本「看」不到。

國內最大中古車購車平台abc好車網認為，透過網路找車愈來愈普遍，但消費者難免有疑慮，所以平台業者至少要做到三件事，確認是合法車商、提供的物件是否實車實價，如果真的與描述的車況不合，「什麼都不要解釋，原價買回最直接」，以安車主的心。

汽車達人建議，中古車買賣最重要的就是契約怎簽，除參考定型化契約，務必核對合約上載明資料，另外就是簽約對象是否為店家、留心額外費用，如果車行提供額外的保固，也要寫進契約，按部就班注意每個細節。

(中國時報)

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