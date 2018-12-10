鈕PO文妖魔 討拍反遭鄉民酸

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中國時報
／台北報導

導演鈕承澤被控涉嫌性侵《跑馬》電影劇組女性工作人員，必須面臨一連串的檢警調查，引發各界矚目，台北地檢署已定於今早傳喚鈕到案。但他卻在應訊的前一天─昨日在臉書上PO文48字抒發心情，寫下「妖魔都是自身的恨與惡創作的」等內容，網友大呼看不懂，有人認為他迄今不認錯，沒空去地檢署複訊，只想脫罪討拍，也有人認為不應未審先判，評價兩極。

律師說非影射女方

對於鈕的「妖魔」PO文，鈕的律師胡原龍昨說，他8日有去探望鈕，建議他跑步運動抒解心情，由於鈕平日有靈修打坐，臉書文章可能是鈕有感而發所寫，強調絕非影射女方，他並未接獲鈕今天不去北檢應訊的訊息，鈕應該會如期到庭說明。

鈕承澤自從5日爆發性侵醜聞，一直躲在家裡，連警方通知他說明也不去，最後在檢方放話要拘提他，神隱22小時後透過臉書發聲，表明7日將赴警局說明案情，鈕頂著平頭7日一早前往警局說明，但他面對媒體，大多時間都噤聲，僅在警詢後表示「公審已在進行，我已被判死刑了，鈕承澤已經死了。」說完即轉身走人。

鈕8日晚間被媒體拍到衝出門跑步運動，沒多談案件和心情，急忙衝往國父紀念館跑步17分鐘後返家。鈕昨在臉書寫下「妖魔都是自身的恨與惡創作的，在砸下石頭之後，請閉上眼睛感受愛，就會更有力量將世上的仇恨與惡念化解消融…LOVE」48字內容仍對事件隻字未提，反倒談論「妖魔」、「仇恨」和「愛」，網友因看不懂沒按讚，僅給予生氣和大笑的表情符號。

請閉上眼睛感受愛

網友對鈕PO文感到不解，有人認為他只想用各種說法脫罪討拍，卻不願承認錯誤，有網友質疑「有時間發文討拍，沒空去地檢複訊，奇怪喔。」更有網友說「 別濫用『愛』這個字眼。」但也有人認為不應未審先判，若未來鈕無罪，在留言中對鈕的謾罵都恐構成誹謗。

(中國時報)

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